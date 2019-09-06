с чего всё началось

Евросоюз назвал страны с самыми высокими и самыми низкими ценами на спиртную продукцию. Анализ цен на алкоголь опубликовало в пятницу статистическое агентство Европейского союза - Евростат.

Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

Политика Россия ответила Японии на представление из-за нового завода на Курилах Посольство России в Японии оценило представление этой страны в связи с открытием завода на курильском острове Шикотан и считает его неприемлемым.

Армия и оружие «Роскосмос» создаст новую ракету «Союз-6» "Роскосмос" планирует создать новую ракету среднего класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Происшествия В Нью-Джерси найдена редкая двуглавая гремучая змея Учёные американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую змею, у которой оказалось две головы.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов ждут на свадьбе 300 гостей Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится уже через неделю, а ведь еще совсем недавно многие были уверены, что театральный режиссер и известная телеведущая общаются только лишь ради пиара.

Авто Представлен внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении Японский автопроизводитель представил внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении Knight Edition.

Транспорт В Краснодаре из-за ливня встали трамваи Трамваи встали на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада и на пересечении улиц Коммунаров и Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Фигурное катание В ФФККР не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в контрольных прокатах Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в предстоящих контрольных прокатах.

Политика Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

Транспорт В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.

Происшествия В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.

Политика Путин рассказал о сложившихся проблемах на космодроме «Восточный» Глава России отметил, что сложившаяся там ситуация требует его личного вмешательства, так как накопилось очень много вопросов, требующих оперативного решения, передает ТАСС.

Культура Автор памятника Чайковскому в Петербурге станет известен к 2020 году В пятницу, 6 сентября, на новой сцене Мариинского театра прошла пресс-конференция с участием временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова по случаю объявления в городе открытого архитектурного конкурса с международным участием на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому.

Политика Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров и узнать мнение крымчан о возвращении под юрисдикцию Киева.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Экономика Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Политика Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Футбол Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021 Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии.

Политика Власти Венесуэлы заподозрили Гуайдо в попытке продать регион В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, незаконно объявившего себя президентом, за попытку продать регион Эссекибо, сообщает РИА Новости.

Общество Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом Учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду.

Политика Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.

Армия и оружие Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.