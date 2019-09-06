Общество
ТАСССтали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Евросоюз назвал страны с самыми высокими и самыми низкими ценами на спиртную продукцию. Анализ цен на алкоголь опубликовало в пятницу статистическое агентство Европейского союза - Евростат.
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с чего всё началось
Дороже всего пристрастие к спиртным напиткам обходится жителям Финляндии, дешевле всего — населению Румынии и Болгарии, выяснили специалисты из Европейского статистического агентства (Eurostat).Известия06:38
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Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Экономика сегодня 14:17
Политика
Россия ответила Японии на представление из-за нового завода на Курилах
Посольство России в Японии оценило представление этой страны в связи с открытием завода на курильском острове Шикотан и считает его неприемлемым.
МонаВиста 04:38
Армия и оружие
«Роскосмос» создаст новую ракету «Союз-6»
"Роскосмос" планирует создать новую ракету среднего класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 12:02
Происшествия
В Нью-Джерси найдена редкая двуглавая гремучая змея
Учёные американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую змею, у которой оказалось две головы.
News.ru 14:51
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов ждут на свадьбе 300 гостей
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится уже через неделю, а ведь еще совсем недавно многие были уверены, что театральный режиссер и известная телеведущая общаются только лишь ради пиара.
МонаВиста 12:32
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Российская газета 08:55
Авто
Представлен внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении
Японский автопроизводитель представил внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении Knight Edition.
Тарантас Ньюс 02:38
Транспорт
В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
Трамваи встали на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада и на пересечении улиц Коммунаров и Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Кубань 24 09:55
Фигурное катание
В ФФККР не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в контрольных прокатах
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в предстоящих контрольных прокатах.
Матч ТВ 13:05
Политика
Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
Ведомости 12:38
Транспорт
В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков
В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
RT на русском 14:58
Происшествия
В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.
Агентство Москва 06:06
Политика
Путин рассказал о сложившихся проблемах на космодроме «Восточный»
Глава России отметил, что сложившаяся там ситуация требует его личного вмешательства, так как накопилось очень много вопросов, требующих оперативного решения, передает ТАСС.
NewInform 04:51
Культура
Автор памятника Чайковскому в Петербурге станет известен к 2020 году
В пятницу, 6 сентября, на новой сцене Мариинского театра прошла пресс-конференция с участием временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова по случаю объявления в городе открытого архитектурного конкурса с международным участием на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому.
Невские Новости 11:38
Политика
Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров и узнать мнение крымчан о возвращении под юрисдикцию Киева.
Газета.Ru 02:38
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Кино
Джонни Депп рассказал, почему ему интересно играть злодеев
РИА Новости 09:41
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
RT на русском 06:48
Футбол
Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии.
Спорт-Экспресс 13:51
Политика
Власти Венесуэлы заподозрили Гуайдо в попытке продать регион
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, незаконно объявившего себя президентом, за попытку продать регион Эссекибо, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 13:48
Общество
Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом
Учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду.
Lenta.ru 13:45
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Армия и оружие
Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением
На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.
Комсомольская правда 09:25
Политика
Украина для России потеряна, в Москве так ничего и не поняли — мнение
Россия потеряла Украину навсегда, в Москве так и не поняли того, что произошло в Киеве, а олигархов, которые привели Зеленского к власти, ждёт зачистка.
Rusvesna.su 01:49
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12