Экономика
ТАСССтали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Евросоюз назвал страны с самыми высокими и самыми низкими ценами на спиртную продукцию. Анализ цен на алкоголь опубликовало в пятницу статистическое агентство Европейского союза - Евростат.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Дороже всего на территории Евросоюза алкоголь стоит в Финляндии, самое дешевое спиртное продается в Болгарии и Румынии, подсчитали в Европейском статистическом агентстве (Eurostat).Коммерсантъ08:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:50, Вашингтон
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Футбол
Эндрю Робертсон: «Не думаю, что Россия была лучше»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от команды России в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2). - Я раздражен всем, включая собственную игру, и тем, что парни там делали, — цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона.
Спорт-Экспресс 17:38
Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъ 06:19
Происшествия
«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40
Политика
Названы требования Трампа к Зеленскому
Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru 12:44
Армия и оружие
Защитники ЛНР сбили украинский разведывательный беспилотник — Осадчий
Украинские силовики лишились очередного беспилотника, заявил 6 сентября во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
REGNUM 08:25
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Общество
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Российская газета 13:43
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Футбол
Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову будет передано из МВД в СК
В Генпрокуратуре РФ приняли решение передать уголовное дело о нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову из МВД в Следственный комитет.
Известия 14:17
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:12
Футбол
Австрия разгромила Латвию, Словения обыграла Польшу в отборе Евро-2020
Сегодня состоялись три матча в группе G отборочного раунда к чемпионату Европы — 2020.
Sport24.ru 16:57
Политика
Путин проверит, как строится космодром Восточный
Президент России Владимир Путин в пятницу побывает на космодроме Восточный, где посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.
ТАСС вчера в 08:09
Политика
Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией
Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.
Дума ТВ 03:41
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения
Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия будет отрабатывать военное вторжение на украинскую территорию во время учений «Кавказ-2020».
Daily Storm вчера в 10:02
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья США
Ураган "Дориан" в пятницу утром обрушился на песчаные барьерные острова у побережья Северной Каролины.
Российская газета 18:55
Авто
Представлен внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении
Японский автопроизводитель представил внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении Knight Edition.
Тарантас Ньюс 02:38
Киберспорт
В новом трейлере The Surge 2 персонажи разрубают друг друга на части
Студия Deck13 Interactive презентовала новый трейлер экшена The Surge 2 под названием «Ты — это то, что ты убиваешь» (You are what you kill).
3DNews 14:13
Кино
В сети опубликовали фрагмент фильма «К звездам» с Брэдом Питтом
В новом режиссера Джеймса Грэя «К звездам» сюжет повествует об астронавте.
ГЛАС.RU 12:15
Политика
Зеленский помиловал россиян, участвующих в обмене заключенными
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании российских заключенных, которые входят в списки обмена для передачи Москве.
Российская газета 12:23
Технологии
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свой номер телефона
Опция «не показывать никому мой номер телефона» была доступна и ранее, но она не касалась тех, кто ранее сохранил номер в своих контактах.
Радиочастотный спектр 09:12
Музыка
«Аквариум International» и музыканты из разных стран выступят на фестивале в Петербурге
Группа "Аквариум International" и музыканты из Великобритании, Палестины, России и Финляндии выступят в субботу вечером на фестивале "Части света" в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении организаторов на сайте события.
ТАСС 17:24
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Шоу-бизнес
Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Певица Валерия (Алла Перфилова) и продюсер Иосиф Пригожин поженились в 2004 году.
Телеканал 360° 11:00