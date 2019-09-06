с чего всё началось

Евросоюз назвал страны с самыми высокими и самыми низкими ценами на спиртную продукцию. Анализ цен на алкоголь опубликовало в пятницу статистическое агентство Европейского союза - Евростат.

Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

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Происшествия Дело о нападении на Памфилову будет передано из МВД в СК В Генпрокуратуре РФ приняли решение передать уголовное дело о нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову из МВД в Следственный комитет.

Происшествия Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.

Футбол Австрия разгромила Латвию, Словения обыграла Польшу в отборе Евро-2020 Сегодня состоялись три матча в группе G отборочного раунда к чемпионату Европы — 2020.

Политика Путин проверит, как строится космодром Восточный Президент России Владимир Путин в пятницу побывает на космодроме Восточный, где посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.

Политика Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.

Армия и оружие Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия будет отрабатывать военное вторжение на украинскую территорию во время учений «Кавказ-2020».

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Авто Представлен внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении Японский автопроизводитель представил внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении Knight Edition.

Киберспорт В новом трейлере The Surge 2 персонажи разрубают друг друга на части Студия Deck13 Interactive презентовала новый трейлер экшена The Surge 2 под названием «Ты — это то, что ты убиваешь» (You are what you kill).

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Технологии Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свой номер телефона Опция «не показывать никому мой номер телефона» была доступна и ранее, но она не касалась тех, кто ранее сохранил номер в своих контактах.

Музыка «Аквариум International» и музыканты из разных стран выступят на фестивале в Петербурге Группа "Аквариум International" и музыканты из Великобритании, Палестины, России и Финляндии выступят в субботу вечером на фестивале "Части света" в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении организаторов на сайте события.