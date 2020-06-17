Коронавирус

MetaratingsMetaratingsСтали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

В первом матче после возобновления Премьер-лиги «Ростов» должен был сыграть с «Сочи» на стадионе «Фишт» 19 июня. Ранее сообщалось, что матч «Сочи» – «Ростов» под угрозой срыва из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в донском клубе.
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6 игроков «Ростова» заразились коронавирусом. Весь клуб ушел на 2-недельный карантин, матч с «Сочи» отменен

Sport24.ru13:00

Названы фамилии игроков «Ростова», у которых подозревают коронавирус

Чемпионат10:41

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

РИА Новости10:33

У Еременко, Попова, Норманна подозрение на коронавирус, «Ростов» садится на карантин

Советский спорт10:41

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос

Sports.ru10:50

Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

Спорт-Экспресс11:45

Кокорин заявил, что не в курсе о ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Metaratings12:50
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Происшествия

Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП

После пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо и похудел на шесть килограммов.
Lenta.ru 14:35
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Общество

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Известия 14:06
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Общество

Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней

Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
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Происшествия

В Туле восемь человек пострадали в ДТП

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
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Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Инфорос 08:48
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
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Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Вальядолидом»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов с первых минут начнет матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу против "Вальядолида".
Интерфакс-Спорт 12:39
Здоровье

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального

Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform 12:44
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Экономика

В сентябре «ВСМПО-Ависма» может остановить работу

Завод «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде может быть полностью остановлен осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил руководитель предприятия Максим Кузюк.
Коммерсантъ Екатеринбург 14:08
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Известия 13:20
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
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Экономика

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново

В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
Ведомости 06:46
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Общество

В США вернут смертную казнь на федеральном уровне

США вернутся к практике смертной казни после двадцатилетнего перерыва, сообщает пресс-служба министерства юстиции Штатов.
Хакасия-Информ вчера в 00:48
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Происшествия

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Интерфакс 12:08
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Спорт

В Steam стартовал летний фестиваль игр

На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Общество

В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
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Общество

Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах

Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах от 1988 года, документ опубликовали на сайте кабмина.
РИА Новости 09:57
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Общество

В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru 11:49
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ 14:13
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Авто

Опубликованы новые фото преемника Great Wall Hover

Фото: www.autohome.com.cn В базе Минпрома КНР опубликованы габариты новинки.
Российская газета 08:30
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости 10:47
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Происшествия

На Украине скончался второй пилот упавшего самолёта

Одесса, Украина, 17 июня 2020, 14:59 — REGNUM В Одессе скончался второй пилот, пострадавший при падении легкомоторного самолёта, сообщило 17 июня издание «Факты».
REGNUM 07:59
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