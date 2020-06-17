Коронавирус

MetaratingsMetaratingsСтали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
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6 игроков «Ростова» заразились коронавирусом. Весь клуб ушел на 2-недельный карантин, матч с «Сочи» отменен

Sport24.ru13:00

Арустамян назвал фамилии шести игроков «Ростова», заразившихся коронавирусом

Sport.ru11:59

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

РИА Новости10:33

Названы фамилии игроков «Ростова», у которых подозревают коронавирус

Чемпионат10:41

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос

Sports.ru10:50

Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

Спорт-Экспресс11:45

Кокорин заявил, что не в курсе о ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Metaratings12:50
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
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Армия и оружие

Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном

Российские радары системы ПВО проследили за полетом двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress.
Российская газета 14:17
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Футбол

Педро согласовал контракт с «Ромой»

Римский клуб уже согласовал с 32-летним футболистом условия личного контракта.
Soccer.ru 08:23
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости 10:47
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Армия и оружие

США намерены продать Украине до 16 патрульных катеров за $600 млн

Соединенные Штаты планируют поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующее вооружение и военную технику на общую сумму порядка 600 млн долларов.
ТАСС 14:19
Экономика

В России захотели ввести налог на богатых

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
1,2K
Общество

В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой

В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
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Общество

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Инфорос 08:48
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Общество

Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
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Общество

Беглова просят проверить жалобы на принуждение голосовать бюджетников

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, в СМИ, сообщения депутатов ЗакСа и социальных сетях появилась информация о массовом принуждении бюджетников к голосованию.
Neva.Today 14:05
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Наука

Коронавирус научились диагностировать без тестов

Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
Lenta.ru 02:10
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Технологии

Все в чёрный, они в радужный: CD Projekt RED перекрасила свою аватарку

Польская студия CD Projekt RED обновила оформление своей страницы в соцсетях.
Игромания.ру 10:53
Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
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Общество

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить период новогодних праздничных выходных, чтобы компенсировать потери от вынужденных нерабочих дней из-за коронавируса.
Известия 06:45
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
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Происшествия

Автомобиль британского премьер-министра Джонсона попал в ДТП

РБК 12:46
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Культура

Нонна Гришаева о скандале с Ефремовым: «Свора набросилась»

Еще три месяца назад одной из ярчайших и неутомимых актрис нашего театра и кино Нонне Гришаевой трудно было представить, что творческая жизнь может зависнуть в неопределенном состоянии.
Московский Комсомолец 11:27
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Общество

Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели

Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
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Энергетика

Глава Минэнерго назвал комфортную для России цену за баррель

По словам главы Минэнерго России, бюджет был сформирован при цене $42 за баррель Urals.
Вести.Ru 11:40
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