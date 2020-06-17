Коронавирус
MetaratingsСтали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
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Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Армия и оружие
Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном
Российские радары системы ПВО проследили за полетом двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress.
Российская газета 14:17
Футбол
Педро согласовал контракт с «Ромой»
Римский клуб уже согласовал с 32-летним футболистом условия личного контракта.
Soccer.ru 08:23
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Армия и оружие
США намерены продать Украине до 16 патрульных катеров за $600 млн
Соединенные Штаты планируют поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующее вооружение и военную технику на общую сумму порядка 600 млн долларов.
ТАСС 14:19
Экономика
В России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
Общество
В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
Общество
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
Общество
Беглова просят проверить жалобы на принуждение голосовать бюджетников
Как сообщает пресс-служба омбудсмена, в СМИ, сообщения депутатов ЗакСа и социальных сетях появилась информация о массовом принуждении бюджетников к голосованию.
Neva.Today 14:05
Наука
Коронавирус научились диагностировать без тестов
Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
Lenta.ru 02:10
Технологии
Все в чёрный, они в радужный: CD Projekt RED перекрасила свою аватарку
Польская студия CD Projekt RED обновила оформление своей страницы в соцсетях.
Игромания.ру 10:53
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить период новогодних праздничных выходных, чтобы компенсировать потери от вынужденных нерабочих дней из-за коронавируса.
Известия 06:45
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Культура
Нонна Гришаева о скандале с Ефремовым: «Свора набросилась»
Еще три месяца назад одной из ярчайших и неутомимых актрис нашего театра и кино Нонне Гришаевой трудно было представить, что творческая жизнь может зависнуть в неопределенном состоянии.
Московский Комсомолец 11:27
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели
Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
Энергетика
Глава Минэнерго назвал комфортную для России цену за баррель
По словам главы Минэнерго России, бюджет был сформирован при цене $42 за баррель Urals.
Вести.Ru 11:40