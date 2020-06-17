Коронавирус
MetaratingsСтали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
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Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности
Спорт-Экспрессвчера в 11:45
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Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru вчера в 11:52
Политика
Трамп назвал в 2018 году «классной» идею вторжения в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп два года назад с одобрением отзывался об идее вторжения в Венесуэлу.
Известия 01:39
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Киеву патрульных катеров и вооружения
Российская газета вчера в 22:31
Происшествия
На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5
Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета вчера в 02:37
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Футбол
Сарри: Роналду не хватает остроты
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение в финале Кубка Италии с "Наполи" в серии пенальти со счётом 2:4.
Чемпионат вчера в 20:59
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Политика
Нетаньяху представил четыре варианта захвата Западного берега Иордана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил на закрытой встрече четыре варианта захвата территорий на Западном берегу Иордана, сообщает Axios.
Lenta.ru 01:54
Кино
В Сети стартует сериал «Надежда»
Российская газета 16 июня в 04:19
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16 июня в 16:40
Экономика
В России может появиться налог для богатых
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что налоги на доходы физических лиц перестанут взиматься с выплат за особые условия труда в период борьбы с коронавирусом.
REGNUM 01:34
Здоровье
В Волгограде строят первый в ЮФО онкоцентр по мировым стандартам
Андрей Бочаров проинспектировал работу первого и единственного в ЮФО реабилитационного онкоцентра.
Вечерний Волгоград вчера в 08:29
Футбол
Василий Уткин: Про встречу Абрамовича с Хаверцем точно чушь. Президент «Челси» лично с игроками-кандидатами не встречается никогда
Популярный блогер Василий Уткин с недоверием отнесся к информации о том, что президент «Челси» Роман Абрамович лично встретился с полузащитником «Байера» Каем Хаверцем, дабы убедить того перейти в лондонский клуб.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:03
Общество
В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек
Для российских матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей, планируют ввести еще один вид выплат.
АБН вчера в 01:18
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 16 июня в 04:44
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
ТАСС вчера в 13:55
Космос
36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике
Evo-rus.com 15 июня в 22:23
Общество
В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru вчера в 11:49
Происшествия
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Общество
Петербуржцы назвали сумму накоплений для комфортной жизни
Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирская — до 9% опрошенных изъявили желание накопить 1-3 млн рублей.
78.ru 01:28
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Энергетика
Россиянам создадут выгодные условия при переводе автомобилей на газ
Область 45 16 июня в 03:03
Экономика
СМИ узнали о долгах Burger King по аренде на фоне ограничений из-за COVID
Два консультанта на рынке коммерческой недвижимости рассказали «Коммерсанту», что «Бургер Рус» отказывается платить аренду, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса, однако речь идет о выплатах за период до введения самоизоляции и о проценте от доставки в то время, когда меры уже вступили в силу.
РБК 02:35
Футбол
ЦСКА подтвердил травму бедра у Дзагоева
Пресс-служба столичного ЦСКА отрапортовала о новом повреждении полузащитника команды Алана Дзагоева.
Евро-футбол.ру 01:25