Коронавирус

MetaratingsMetaratingsСтали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
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Форс-мажор или разгильдяйство? Что делать с «Ростовом» и его эпидемией коронавируса

Советский спорт02:24

6 игроков «Ростова» заразились коронавирусом. Весь клуб ушел на карантин, матч с «Сочи», видимо, не состоится

Sport24.ruвчера в 13:00

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос

Sports.ruвчера в 10:50

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

РИА Новостивчера в 10:33

Матч «Сочи» – «Ростов» не состоится 19 июня

Metaratingsвчера в 10:51

Названы фамилии игроков «Ростова», у которых подозревают коронавирус

Чемпионатвчера в 10:41

Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

Спорт-Экспрессвчера в 11:45
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,2K
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
1,1K
Шоу-бизнес

Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей

Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru вчера в 11:52
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Политика

Трамп назвал в 2018 году «классной» идею вторжения в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп два года назад с одобрением отзывался об идее вторжения в Венесуэлу.
Известия 01:39
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Киеву патрульных катеров и вооружения

Российская газета вчера в 22:31
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Происшествия

На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5

Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета вчера в 02:37
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
3,8K
Футбол

Сарри: Роналду не хватает остроты

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение в финале Кубка Италии с "Наполи" в серии пенальти со счётом 2:4.
Чемпионат вчера в 20:59
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Политика

Нетаньяху представил четыре варианта захвата Западного берега Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил на закрытой встрече четыре варианта захвата территорий на Западном берегу Иордана, сообщает Axios.
Lenta.ru 01:54
Кино

В Сети стартует сериал «Надежда»

Российская газета 16 июня в 04:19
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16 июня в 16:40
2K
Экономика

В России может появиться налог для богатых

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что налоги на доходы физических лиц перестанут взиматься с выплат за особые условия труда в период борьбы с коронавирусом.
REGNUM 01:34
3,3K
Здоровье

В Волгограде строят первый в ЮФО онкоцентр по мировым стандартам

Андрей Бочаров проинспектировал работу первого и единственного в ЮФО реабилитационного онкоцентра.
Вечерний Волгоград вчера в 08:29
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Футбол

Василий Уткин: Про встречу Абрамовича с Хаверцем точно чушь. Президент «Челси» лично с игроками-кандидатами не встречается никогда

Популярный блогер Василий Уткин с недоверием отнесся к информации о том, что президент «Челси» Роман Абрамович лично встретился с полузащитником «Байера» Каем Хаверцем, дабы убедить того перейти в лондонский клуб.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:03
Общество

В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек

Для российских матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей, планируют ввести еще один вид выплат.
АБН вчера в 01:18
5,2K
Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
278
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 16 июня в 04:44
5,4K
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

ТАСС вчера в 13:55
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Космос

36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике

Evo-rus.com 15 июня в 22:23
88
Общество

В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru вчера в 11:49
370
Происшествия

Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
63
Общество

Петербуржцы назвали сумму накоплений для комфортной жизни

Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирская — до 9% опрошенных изъявили желание накопить 1-3 млн рублей.
78.ru 01:28
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
424
Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
26
Энергетика

Россиянам создадут выгодные условия при переводе автомобилей на газ

Область 45 16 июня в 03:03
1,6K
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

РИА Новости 01:46
298
Экономика

СМИ узнали о долгах Burger King по аренде на фоне ограничений из-за COVID

Два консультанта на рынке коммерческой недвижимости рассказали «Коммерсанту», что «Бургер Рус» отказывается платить аренду, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса, однако речь идет о выплатах за период до введения самоизоляции и о проценте от доставки в то время, когда меры уже вступили в силу.
РБК 02:35
Футбол

ЦСКА подтвердил травму бедра у Дзагоева

Пресс-служба столичного ЦСКА отрапортовала о новом повреждении полузащитника команды Алана Дзагоева.
Евро-футбол.ру 01:25
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