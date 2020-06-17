Коронавирус
MetaratingsСтали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета 17:23
Технологии
Осенью Microsoft сделает Windows 10 значительно проще
Как заявили в компании Microsoft, каждую весну они будут выпускать крупные обновления с изменениями и нововведениями, тогда как осенью будет выходить обновления с доработками в плане оптимизации, скорости работы и стабильности.
Astera 12:20
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15
Интернет
В Twitter появится функция записи голосовых сообщений
Коммерсантъ 18:54
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Футбол
Семак рассказал, кто не сыграет с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил вопрос по поводу кадровой ситуации в команде перед гостевой игрой против ЦСКА.
Евро-футбол.ру вчера в 12:35
Космос
Россия заменит вышедший из строя спутник «Глонасс-М»
На спутнике вышли из строя бортовые стандарты частоты, что делает невозможным его дальнейшую работу по целевому назначению, — цитирует агентство свой источник.
News.ru 18:51
Технологии
Собака-робот от Boston Dynamics поступила в свободную продажу
Робот Spot, производимый американской компанией Boston Dynamics, впервые поступил в прямую продажу, сообщается на сайте компании.
Sostav.ru 00:25
Общество
Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня
Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Путешествия
Открытие Бали отложат из-за увеличения количества зараженных COVID-19
Остров Бали пользуется спросом среди туристов. В Индонезии именно это направление является самым продвинутым и рекламированным.
Countryscanner вчера в 07:53
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Единоборства
Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным
Нева Спорт 16:28
Экономика
Forbes: в правительстве России обсуждают повышение НДФЛ для богатых
Москва, 17 июня 2020, 21:06 — REGNUM Правительство Российской Федерации вернулось к обсуждению увеличения налоговых сборов с богатых.
REGNUM 14:06
Армия и оружие
Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном
Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
Известия 13:16
Здоровье
В Приангарье дали прогноз динамики заболеваемости COVID-19 в регионе
Голенецкая сообщила, что после снятия некоторых ограничительных мер, в регионе значительно вырос уровень заболеваемости COVID-19.
ИА Красная Весна 11:36
Единоборства
Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА
Президент UFC Дана Уайт в интервью порталу BJPenn назвал четырех самых значимых и величайших бойцов в истории ММА.
BetOn 09:43
Гаджеты
Qualcomm представила бюджетный 5G-процессор Snapdragon 690
На презентации Snapdragon 690 было сказано, что производительность процессора выросла на 20%, а графическая система Adreno 619L теперь мощнее на 60%.
Astera 13:40
Кино
Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»
Газета.Ru 04:02
Экономика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
Армия и оружие
Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу
Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
Актуальные Новости 10:09
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41