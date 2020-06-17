Коронавирус

MetaratingsMetaratingsСтали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
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6 игроков «Ростова» заразились коронавирусом. Весь клуб ушел на карантин, матч с «Сочи», видимо, не состоится

Sport24.ru13:00

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос

Sports.ru10:50

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

РИА Новости10:33

Арустамян назвал фамилии шести игроков «Ростова», заразившихся коронавирусом

Sport.ru11:59

Названы фамилии игроков «Ростова», у которых подозревают коронавирус

Чемпионат10:41

Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

Спорт-Экспресс11:45

Матч «Сочи» – «Ростов» не состоится 19 июня

Metaratings10:51
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета 17:23
Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru 05:59
Технологии

Осенью Microsoft сделает Windows 10 значительно проще

Как заявили в компании Microsoft, каждую весну они будут выпускать крупные обновления с изменениями и нововведениями, тогда как осенью будет выходить обновления с доработками в плане оптимизации, скорости работы и стабильности.
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Шоу-бизнес

Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15
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Интернет

В Twitter появится функция записи голосовых сообщений

Коммерсантъ 18:54
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
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Футбол

Семак рассказал, кто не сыграет с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил вопрос по поводу кадровой ситуации в команде перед гостевой игрой против ЦСКА.
Евро-футбол.ру вчера в 12:35
Космос

Россия заменит вышедший из строя спутник «Глонасс-М»

На спутнике вышли из строя бортовые стандарты частоты, что делает невозможным его дальнейшую работу по целевому назначению, — цитирует агентство свой источник.
News.ru 18:51
Технологии

Собака-робот от Boston Dynamics поступила в свободную продажу

Робот Spot, производимый американской компанией Boston Dynamics, впервые поступил в прямую продажу, сообщается на сайте компании.
Sostav.ru 00:25
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Общество

Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня

Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
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Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
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Путешествия

Открытие Бали отложат из-за увеличения количества зараженных COVID-19

Остров Бали пользуется спросом среди туристов. В Индонезии именно это направление является самым продвинутым и рекламированным.
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском вчера в 09:18
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Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Единоборства

Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным

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Экономика

Forbes: в правительстве России обсуждают повышение НДФЛ для богатых

Москва, 17 июня 2020, 21:06 — REGNUM Правительство Российской Федерации вернулось к обсуждению увеличения налоговых сборов с богатых.
REGNUM 14:06
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Армия и оружие

Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном

Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
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Здоровье

В Приангарье дали прогноз динамики заболеваемости COVID-19 в регионе

Голенецкая сообщила, что после снятия некоторых ограничительных мер, в регионе значительно вырос уровень заболеваемости COVID-19.
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Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА

Президент UFC Дана Уайт в интервью порталу BJPenn назвал четырех самых значимых и величайших бойцов в истории ММА.
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Qualcomm представила бюджетный 5G-процессор Snapdragon 690

На презентации Snapdragon 690 было сказано, что производительность процессора выросла на 20%, а графическая система Adreno 619L теперь мощнее на 60%.
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Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»

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Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
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Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
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Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу

Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
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NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
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