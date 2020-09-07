Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

Стали известны имена 34-х россиян с «золотыми паспортами» Кипра

Как отмечается, в список вошли россияне, которые произвели инвестиции в период с 2008 по 2012 годы. Всего за этот период в список попал 141 человек.В источнике
С чего всё началось
Кипрская газета Politis опубликовала
 список 34 предположительно «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.
Forbes18:08
Подробнее о событии
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:17
РИА Новости

Politis раскрыла имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра

РИА Новости00:12
URA.Ru

На Кипре раскрыли имена владельцев «золотых паспортов». Больше всего — из России и Украины

URA.Ruвчера в 16:03
ТАСС

Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

ТАСС22:28
Forbes

Кипрская газета назвала более 20 россиян с «подозрительными» «золотыми паспортами»

Forbes18:08
Коммерсантъ

Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра

Коммерсантъ22:47
Lenta.ru

Раскрыты имена получивших «золотые паспорта» Кипра россиян и украинцев

Lenta.ruвчера в 15:34

В МИД Сербии назвали исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

Конфликт вокруг высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США исчерпан, дело «закрыто» и не скажется на российско-сербских отношениях.
В МИД Сербии назвали исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой
РБК09:35
597

Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
9

Отказавшаяся покидать Ухань без собаки украинка увела из семьи главу миграционной службы

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале наотрез отказалась эвакуироваться из очага коронавирусной инфекции — города Ухань — без своей собаки, рассказала о своём романе с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком.
Life.ru05:14

Еще один матч ФНЛ с участием брянского «Динамо» отменен из-за COVID

Матч восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между брянским "Динамо" и нижнекамским "Нефтехимиком" отменен из-за вспышки коронавируса в брянской команде, сообщается на официальном сайте ФНЛ.
РИА Новости08:46
1