Стали известны имена 34-х россиян с «золотыми паспортами» Кипра
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Стали известны имена 34-х россиян с «золотыми паспортами» Кипра
Как отмечается, в список вошли россияне, которые произвели инвестиции в период с 2008 по 2012 годы. Всего за этот период в список попал 141 человек.В источнике
С чего всё началось
Кипрская газета Politis опубликовала
список 34 предположительно «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.
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