Как отмечается, в список вошли россияне, которые произвели инвестиции в период с 2008 по 2012 годы. Всего за этот период в список попал 141 человек.

С чего всё началось Кипрская газета Politis опубликовала список 34 предположительно «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год. Forbes 18:08