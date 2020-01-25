Музыка

РБКРБКСтали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
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Стали известны наставники нового сезона «Голос. Дети»

Телеканал 360°11:56

Названы наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Ридус11:33

Аскер Бербеков: Цель — «Евровидение»

Это Кавказвчера в 03:07

Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»

Газета.Ru12:10

Стали известны наставники нового сезона «Голос. Дети»

ТАСС10:24

Названы наставники седьмого сезона телешоу «Голос. Дети»

Российская газета10:18

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

РБК11:26
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Здоровье

Общежитие БГУ закрыли на карантин

Пятерых китайцев госпитализировали с респираторным заболеванием из общежития № 3 БГУ. Само общежитие закрыли на карантин, сообщает ТАСС.
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У Оксаны Воеводиной после родов диагностирован «отек костного мозга»

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Происшествия

В Турции возросло число погибших при землетрясении

Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
РИА Новости вчера в 15:56
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
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Дженнингс пишет, что когда «член Конгресса, стоя за трибуной Сената, уже сейчас, еще до того, как был заполнен хоть один избирательный бюллетень, объявляет выборы 2020 года нелегитимными», это удовлетворяет якобы имеющемуся у России желанию «сеять раздор и недоверие».
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Тарасов забил первый гол за «Рубин» в победном матче против «Слована»

Российская газета 08:45
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Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

Экскурсионный автобус из Подмосковья перевернулся в Калужской области, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло на автодороге Козельск-Калуга.
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В МИД Украины обвинили Россию в краже истории «Украины—Руси»

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси»,— написал господин Боднар для издания «Зеркало недели» (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 13:07
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии

Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.
Газета.Ru 11:11
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
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Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
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Футбол

Линекер призвал уволить Сетьена после поражения в Валенсии

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на поражение «Барселоны» в матче 21-го тура Примеры против «Валенсии» (0:2). Британец призвал уволить главного тренера каталонцев.
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Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru 09:27
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В РПЦ объяснили надобность золотых куполов

Богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа.
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Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
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Общество

В России ожидается «зимний» февраль

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что ожидает россиян в феврале.
The Penza Post вчера в 22:00
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы

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Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
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МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
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Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Российская газета вчера в 10:32
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Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

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Андрей Мартемьянов: В начале игры нас слегка подкосил нелепый гол

Ранее "Казанские ведомости" писали, что «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист».
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Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

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Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

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Новое поколение пикапа Nissan Navara появилось на фото

В Сети появились первые фото нового поколения пикапов Nissan Navara.
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«Монако» отказался продать Бен-Йеддера «Барселоне» за € 80 млн

Недавно представители каталонского клуба провели встречу с руководством «Монако», на которой предложили за Бен-Йеддера € 80 млн.
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В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
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Советский и российский актёр, певец, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, Народный артист Чеченской республики. Член Общественной палаты Красногорска. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный лауреат и обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», пятикратный обладатель премии RU.TV. Младший брат композитора, певца, продюсера, Заслуженного деятеля искусств Украины Константина Меладзе.
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