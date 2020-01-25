Музыка

РБКРБКСтали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
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Стали известны наставники нового сезона «Голос. Дети»

Телеканал 360°11:56

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

РБК11:26

Первый канал назвал наставников нового сезона музыкального шоу «Голос. Дети»

ФАН10:20

Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»

Газета.Ru12:10

Стали известны наставники нового сезона «Голос. Дети»

ТАСС10:24

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети»

News.ru11:20

Названы наставники седьмого сезона телешоу «Голос. Дети»

Российская газета10:18
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