Музыка

РБКРБКСтали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
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Стали известны наставники нового сезона «Голос. Дети»

Телеканал 360°11:56

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

РБК11:26

Первый канал назвал наставников нового сезона музыкального шоу «Голос. Дети»

ФАН10:20

Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»

Газета.Ru12:10

Стали известны наставники нового сезона «Голос. Дети»

ТАСС10:24

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети»

News.ru11:20

Названы наставники седьмого сезона телешоу «Голос. Дети»

Российская газета10:18
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости 06:29
Политика

Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, что Россия желает вбить клин не между Украиной и Польшей, а в искажение истории.
ТАСС 14:09
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru 23 января в 14:47
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Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован

Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
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Общество

Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
RT на русском 04:54
Происшествия

В Башкирии при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и ребенок

РИА Новости 12:03
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Известия 14:34
Политика

Помощник Путина Сурков подал в отставку

1. Владислав Сурков принял решение уйти с госслужбы Помощник президента покинул свой пост и ушел с государственной службы.
Lenta.ru 04:46
Спорт

Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы

В последний раз сборная России завоевывала медали чемпионата Европы в 2010 году: тогда российская команда стала победителем чемпионата в Загребе.
РЕН ТВ 14:04
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК 15:17
Политика

Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

Газета.Ru 05:44
Армия и оружие

В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24

Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Красная весна 02:44
Здоровье

Глава красноярского Минздрава опроверг рост онкологии у младенцев

Напомним, ранее главный детский онколог Минздрава Красноярского края Марина Борисова, выступая на круглом столе, посвященном вопросам развития здравоохранения, заявила, что в 2019 году в регионе впервые были зафиксированы три случая заболевания крови у новорожденных.
Красная весна вчера в 06:35
Наука

Китайский коронавирус оказался гибридом вирусов змеи и летучей мыши

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Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

Известия 13:52
Армия и оружие

Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
РИА Новости 13:08
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 23 января в 04:02
Общество

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Интерфакс 13:24
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» начал судиться с создателями фильма

Вечерняя Москва 14:01
Политика

Демократы передали в Сенат США документы по импичменту Трампа

Члены Демократической партии в Конгрессе США передали в Сенат протокольные документы своих заседаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.
REGNUM 13:48
Гаджеты

Через неделю WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

С 1 февраля самый популярный в мире мессенджер WhatsApp прекратит поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8, Android 2.3.7, а также более старые версии ОС.
Tomsk.Ru вчера в 21:06
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

По статистике, положительная аномалия в январе обычно сменяется более теплой погодой в феврале и марте.
РИА Новости 10:05
Наука

Грунтовые протисты оказались похожи на Пакмана

Ученые хотели выяснить, какие протисты населяют почву в разных уголках мира, чтобы впоследствии более точно определить, какую роль эти микроорганизмы играют в различных экосистемах.
Naked Science 12:38
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 05:15
Авто

Mitsubishi оставит дизельный Pajero Sport в России

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке останется как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, сообщает «Автостат» со ссылкой на президента и главного исполнительного директора «ММС Рус» Осаму Ивабу.
Коммерсантъ 22 января в 02:46
Армия и оружие

Американский генерал призвал брать пример с России в военной сфере

Как пишет Business Insider 25 января, Фогго неоднократно выступал с предупреждениями о росте уровня совершенства российского оружия, в том числе подводных лодок, но в декабре призвал перенять тактику России.
Известия 15:17
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Футбол

«Монако» с Головиным уступил «Страсбуру» в чемпионате Франции

"Монако" проиграл "Страсбуру" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Страсбура".
Газета.Ru 16:05
Футбол

Сборная России узнала соперников по групповому этапу Кубка легенд-2020

Кубок легенд-2020 пройдет с 21 по 23 февраля на МСА «Лужники». Сборная России выиграла все 11 предыдущих розыгрышей турнира.
Матч ТВ 08:34
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российская певица, композитор, актриса, модель. Представительница России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», занявшая второе место.
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