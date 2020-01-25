Музыка
РБКСтали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
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Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, что Россия желает вбить клин не между Украиной и Польшей, а в искажение истории.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Биатлон
Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован
Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Общество
Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой
Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Политика
Помощник Путина Сурков подал в отставку
1. Владислав Сурков принял решение уйти с госслужбы Помощник президента покинул свой пост и ушел с государственной службы.
Спорт
Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы
В последний раз сборная России завоевывала медали чемпионата Европы в 2010 году: тогда российская команда стала победителем чемпионата в Загребе.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Политика
Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Здоровье
Глава красноярского Минздрава опроверг рост онкологии у младенцев
Напомним, ранее главный детский онколог Минздрава Красноярского края Марина Борисова, выступая на круглом столе, посвященном вопросам развития здравоохранения, заявила, что в 2019 году в регионе впервые были зафиксированы три случая заболевания крови у новорожденных.
Наука
Китайский коронавирус оказался гибридом вирусов змеи и летучей мыши
Армия и оружие
Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» начал судиться с создателями фильма
Политика
Демократы передали в Сенат США документы по импичменту Трампа
Члены Демократической партии в Конгрессе США передали в Сенат протокольные документы своих заседаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.
Гаджеты
Через неделю WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
С 1 февраля самый популярный в мире мессенджер WhatsApp прекратит поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8, Android 2.3.7, а также более старые версии ОС.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
По статистике, положительная аномалия в январе обычно сменяется более теплой погодой в феврале и марте.
Наука
Грунтовые протисты оказались похожи на Пакмана
Ученые хотели выяснить, какие протисты населяют почву в разных уголках мира, чтобы впоследствии более точно определить, какую роль эти микроорганизмы играют в различных экосистемах.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Авто
Mitsubishi оставит дизельный Pajero Sport в России
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке останется как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, сообщает «Автостат» со ссылкой на президента и главного исполнительного директора «ММС Рус» Осаму Ивабу.
Армия и оружие
Американский генерал призвал брать пример с России в военной сфере
Как пишет Business Insider 25 января, Фогго неоднократно выступал с предупреждениями о росте уровня совершенства российского оружия, в том числе подводных лодок, но в декабре призвал перенять тактику России.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Футбол
«Монако» с Головиным уступил «Страсбуру» в чемпионате Франции
"Монако" проиграл "Страсбуру" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Страсбура".
Футбол
Сборная России узнала соперников по групповому этапу Кубка легенд-2020
Кубок легенд-2020 пройдет с 21 по 23 февраля на МСА «Лужники». Сборная России выиграла все 11 предыдущих розыгрышей турнира.