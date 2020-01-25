Музыка

Невские НовостиНевские НовостиСтали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала. Баста и Меладзе уже имели опыт работы с детьми на данном проекте, а вот для Гагариной это будет дебют.
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Стали известны наставники нового сезона «Голос. Дети»

Телеканал 360°вчера в 11:56

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

РБКвчера в 11:26

Названы наставники седьмого сезона телешоу «Голос. Дети»

Российская газетавчера в 10:18

Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»

Газета.Ruвчера в 12:10

Стали известны наставники нового сезона «Голос. Дети»

ТАССвчера в 10:24

Первый канал назвал наставников нового сезона музыкального шоу «Голос. Дети»

ФАНвчера в 10:20

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети»

News.ruвчера в 11:20
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Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
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Накануне днём, две ударных винтокрылых машины ВКС России были замечены в районе трасс, соединяющих город Камышли и Хасаку, где располагается несколько американских военных и блок-постов, созданных специально для блокирования перемещения российских военных по территории САР.
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Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы

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ВТБ начинает выдавать автокредиты без залога

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Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
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Итальянский бренд Alfa Romeo готовит к дебюту таинственную модель, характеристики которой держит в секрете.
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Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина

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Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
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Ученые допустили возможность заражения раком

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
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