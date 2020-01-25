Музыка
Невские НовостиСтали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала. Баста и Меладзе уже имели опыт работы с детьми на данном проекте, а вот для Гагариной это будет дебют.
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Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
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Российские вертолёты погоняли американских рейнджеров в Сирии
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Фигурное катание
Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
В последний раз четыре золотые награды на главном континентальном турнире россияне завоевывали в 2006-м.
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ВТБ начнет выдавать автокредиты без залога, ставка по ним составит от 9%, максимальная сумма кредита составит 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба банка.
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Политика
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Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни
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Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
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Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
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Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован
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Политика
Путин поручил проверить законность приговора Котову
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Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
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Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула
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GDC: более 10% разработчиков уже делают игры для новых консолей
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На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Общество
В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса
"В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.
Авто
Показали изображения нового Cadillac Escalade
Уже 4 февраля Cadillac представит новое поколение флагманского внедорожника Escalade.
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Alfa Romeo представит таинственную модель летом
Итальянский бренд Alfa Romeo готовит к дебюту таинственную модель, характеристики которой держит в секрете.
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Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Средство диагностики нового коронавируса разработали в центре «Вектор»
У двух, которые накануне прилетели в Петербург из Китая, диагноз не подтвердился.
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Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
Наука
Ученые допустили возможность заражения раком
Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Наука
Скоростью биодеградации наночастиц кремния научились управлять
Российские ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН нашли способ управления биодеградацией наночастиц пористого кремния в живых клетках.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.