Музыка

РБКРБКСтали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
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Стали известны наставники нового сезона «Голос. Дети»

Телеканал 360°11:56

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

РБК11:26

Названы наставники седьмого сезона телешоу «Голос. Дети»

Российская газета10:18

Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»

Газета.Ru12:10

Стали известны наставники нового сезона «Голос. Дети»

ТАСС10:24

Первый канал назвал наставников нового сезона музыкального шоу «Голос. Дети»

ФАН10:20

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети»

News.ru11:20
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В Башкирии при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и ребенок

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Газета.Ru вчера в 20:17
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