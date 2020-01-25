Музыка
РБКСтали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
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Спорт
Российские ватерполистки завоевали серебро чемпионата Европы
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Технологии
16-ядерный российский процессор «Эльбрус-16С» выйдет в 2022 году
Происшествия
В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ
Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Boeing 777X начал первый испытательный полет
В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.
Происшествия
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Технологии
Определены правила предустановки российского софта на смартфоны
Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
Футбол
Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Здоровье
Врач рассказал, что делать при симптомах коронавируса
Врач-иммунолог Владимир Жемчугов дал совет россиянам, что следует делать при обнаружении симптомов ОРВИ, причиной которых теоретически может быть распространяющийся из Китая коронавирус.
Общество
Посольство РФ обсуждает с Китаем вывоз россиян из страны
Посольство России и власти Китая обсуждают выезд россиян из провинции Хубэй и города Ухань, где произошла вспышка коронавируса.
Футбол
Моуринью обвинил «Интер» из-за ситуации с Эриксеном
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обвинил «Интер» в позднем оформлении трансфера полузащитника Кристиана Эриксена.
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Политика
Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
Футбол
«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро
По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.
Авто
Минивэн Opel превращается в компактный автодом
Автомобильный бренд Holymer сообщил о выпуске нового комфортного кемпера Holymer Crosscamp, созданного на базе машины Zafira Life от известного производителя Opel.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Политика
Издание Sohu предрекло Японии разгром в военном конфликте с Россией
По мнению экспертов, военный конфликт между Россией и Японией закончится за 12 часов, битва обернется разгромом Токио.
Происшествия
Иранский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Тегерана
Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в одном из двух аэропортов Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли третье золото на чемпионате Европы
Соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завершились победой россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
Общество
Побывавший в России китайский журналист понял, почему Наполеон проиграл
Китайский журналист, странствующий фотограф из городского округа Наньчан поделился впечатлениями от поездки в Россию.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.