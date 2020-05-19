Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСтали известны имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»

Трое футболистов московского "Динамо" сдали положительный тест на коронавирус. По информации "РБ-Спорт", ими стали: вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и нападающий Сильвестр Игбоун.
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Источник: трое заболевших коронавирусом игроков «Динамо» — Сангаре, Евгеньев и Игбун

Sport24.ru18:18

СМИ сообщили имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»

Soccer.ru18:51

Названы имена трёх игроков «Динамо» с положительным тестом на коронавирус

Евро-футбол.ру18:24

Стали известны имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»

Российская газета19:41

Тренер московского «Динамо» заразился коронавирусом

Metaratings17:59

Стали известны заболевшие коронавирусом в «Динамо»

Спорт-Экспресс18:30

Игбоун, Евгеньев и Сангаре – три заболевших игрока «Динамо» («РБ-Спорт»)

Sports.ru18:15
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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что правительство РФ предпринимает правильные шаги по поддержке населения и бизнеса в кризис, однако не исключает, что количество бедных может резко увеличится.
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Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
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«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

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Общество

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Компания "Дом.РФ" утвердила программу выкупа нераспроданных квартир у застройщиков в рамках господдержки жилищного строительства, сообщила пресс-служба компании.
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

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Политика

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Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

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Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
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Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
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Общество

Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
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Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
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Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

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Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ

С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
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В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка

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Volkswagen объявил цены на новый Polo в России

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«СТС Медиа» представит байерам фэнтези-проект «Наследники»

Холдинг "СТС Медиа" представит новый фэнтези-проект "Наследники" в рамках первого международного онлайн-рынка российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который пройдёт с 8 по 14 июня 2020 года.
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Егор Жуков пожаловался в Страсбург на политическое преследование

Студент ВШЭ Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование.
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В Биробиджане обезвредили снаряд, найденный в асфальте

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Проведен масштабный тест Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X

Авторы исследования сравнили Core i9-10900K против Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.
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В России снизилось количество школьников, употребляющих алкоголь

В России значительно снизилось количество школьников, которые хотя бы раз в жизни пробовали алкоголь или сигареты.
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Во время сна мозг может отключать информацию из внешнего мира

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Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19

Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших коронавирусом, считают опрошенные РБК врачи-инфекционисты.
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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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