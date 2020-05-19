Коронавирус
Российская газетаСтали известны имена заболевших коронавирусом игроков «Динамо»
Трое футболистов московского "Динамо" сдали положительный тест на коронавирус. По информации "РБ-Спорт", ими стали: вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и нападающий Сильвестр Игбоун.
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Экономика
Чубайс оценил уровень бедности россиян в кризис
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что правительство РФ предпринимает правильные шаги по поддержке населения и бизнеса в кризис, однако не исключает, что количество бедных может резко увеличится.
URA.Ru 15:27
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания российской вакцины против коронавируса начнутся через месяц.
Деловое.ТВ 14:31
Баскетбол
Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордные $560 тысяч
Интерфакс-Спорт 07:25
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
Технологии
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Коммерсантъ 07:23
Общество
Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом
До конца мая жители России смогут наблюдать невооруженным глазом Международную космическую станцию (МКС), пролетающую с юго-запада на юго-восток, сообщает Роскосмос.
Взгляд.ру вчера в 10:40
Экономика
«Дом.РФ» утвердил программу выкупа квартир у застройщиков
Компания "Дом.РФ" утвердила программу выкупа нераспроданных квартир у застройщиков в рамках господдержки жилищного строительства, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 07:48
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Политика
Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM 18:16
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
Общество
Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости 05:40
Кино
Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ
С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
Российская газета вчера в 10:07
Авто
Volkswagen объявил цены на новый Polo в России
Экономика сегодня 08:21
Культура
«СТС Медиа» представит байерам фэнтези-проект «Наследники»
Холдинг "СТС Медиа" представит новый фэнтези-проект "Наследники" в рамках первого международного онлайн-рынка российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который пройдёт с 8 по 14 июня 2020 года.
ТАСС 11:03
Происшествия
Егор Жуков пожаловался в Страсбург на политическое преследование
Студент ВШЭ Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование.
Ведомости 17:03
Происшествия
В Биробиджане обезвредили снаряд, найденный в асфальте
RuNews24.ru 08:13
Гаджеты
Проведен масштабный тест Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X
Авторы исследования сравнили Core i9-10900K против Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.
ГЛАС.RU 15:09
Общество
В России снизилось количество школьников, употребляющих алкоголь
В России значительно снизилось количество школьников, которые хотя бы раз в жизни пробовали алкоголь или сигареты.
MedikForum.ru 19:07
Здоровье
Назван способ снизить смертность от коронавируса
Что происходит 13:27
Наука
Во время сна мозг может отключать информацию из внешнего мира
Международной группе специалистов удалось определить, что мозг способен подавлять информацию из внешнего мира.
Rusargument 18:11
Здоровье
Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19
Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших коронавирусом, считают опрошенные РБК врачи-инфекционисты.
РБК 20:00
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21