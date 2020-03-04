Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСтали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян

Стали известны имена российских членов команды по велогонкам Gazprom-RusVelo, которые заразились коронавирусом в ОАЭ во время многодневкой "Тур ОАЭ". По информации Telegram-канала Baza, болезнь обнаружили у велогонщика Игоря Боева и механика Дмитрия Филипповича.
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с чего всё началось
Посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах поддерживает контакт с заболевшими коронавирусом россиянами, передает РИА Новости
 со ссылкой на старшего советника дипмиссии Юрия Видакаса.
Аргументы и Факты15:04

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Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ

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Стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян

Газета.Ru17:26
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