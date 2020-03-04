Коронавирус
Газета.RuСтали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян
Стали известны имена российских членов команды по велогонкам Gazprom-RusVelo, которые заразились коронавирусом в ОАЭ во время многодневкой "Тур ОАЭ". По информации Telegram-канала Baza, болезнь обнаружили у велогонщика Игоря Боева и механика Дмитрия Филипповича.
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с чего всё началось
Посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах поддерживает контакт с заболевшими коронавирусом россиянами, передает РИА Новости со ссылкой на старшего советника дипмиссии Юрия Видакаса.Аргументы и Факты15:04
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Комментарии
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
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Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
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Самолет S7 совершил экстренную посадку в Перми
Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Новосибирск-Москва совершил успешную посадку в международном аэропорту Пермь.
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Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
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Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
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Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня
Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.
Футбол
Роналду заблокировал Transfermarkt, увидев свою низкую стоимость
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заблокировал в Instagram авторитетное футбольное издание Transfermarkt, которое также занимается подсчетом трансферной стоимости футболистов.
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Армия и оружие
Белорусские миротворцы проведут учения с британскими морпехами
Совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании пройдёт в Белоруссии.
Общество
ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах
Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
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Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны
Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
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Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
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Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
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Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна".
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Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Экономика
Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО
Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО Как выяснил "Ъ", промышленные потребители предлагают снизить доходность для проектов по модернизации ТЭС "РусГидро" на Дальнем Востоке до 9 – 10% с нынешних 12,5%.
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Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
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Андрей Плахов о культурной политике
Андрей Плахов о культурной политике 70-летний юбилей Берлинале пришелся на переломный момент.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Общество
В Румынию без объяснения причин не пустили российского ученого
Власти Румынии не пустили в страну без объяснения причин российского исследователя-лингвиста Алексея Умнова-Денисова.
Экономика
Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации
Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
Гаджеты
WhatsApp для iOS получил тёмный режим
В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.
Авто
Налог на роскошь расширился на автомобили Honda и Mazda
Число облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей выросло до 632 единиц (+54 ед.), от 5 до 10 млн рублей — до 484 единиц (+38 ед.), от 10 до 15 млн рублей — до 100 единиц (+3 ед.), а в категории дороже 15 млн рублей теперь числится 82 модели, что на 9 больше, чем годом ранее.