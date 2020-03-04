с чего всё началось

Стали известны имена российских членов команды по велогонкам Gazprom-RusVelo, которые заразились коронавирусом в ОАЭ во время многодневкой "Тур ОАЭ". По информации Telegram-канала Baza, болезнь обнаружили у велогонщика Игоря Боева и механика Дмитрия Филипповича.

Спорт день за днем

Музыка Яна Рудковская оценила шансы Little Big на «Евровидении» Выбор Первым каналом эпатажной рейв-группы Little Big в качестве представителей от России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" говорит о полной победе самобытного проекта над официальным шоу-бизнесом, заявила Яна Рудковская, продюсер певца Димы Билана, победившего на состязании в 2008 году.

Экономика Вирусные эффекты: как российская экономика переживет эпидемию По прогнозам Oxford Economics, в случае локализации вируса в пределах Азии негативный эффект составит $0,4 трлн, а вот если не удастся избежать пандемии, ущерб может вырасти до $1 трлн, или 1,3% глобального ВВП.

Авто Хетчбэк Peugeot 208 стал автомобилем года в Европе Победителем европейского конкурса Car of the Year 2020 стала электрическая версия хетчбэка Peugeot 208, 2 марта сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Авто Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей.

Футбол Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.

Футбол Роналду заблокировал Transfermarkt, увидев свою низкую стоимость Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заблокировал в Instagram авторитетное футбольное издание Transfermarkt, которое также занимается подсчетом трансферной стоимости футболистов.

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Гаджеты WhatsApp для iOS получил тёмный режим В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.