Политика

Газета.RuГазета.RuСтали известны итоги выборов в Мосгордуму

Итоговая явка избирателей составила 21,77%. Также стало известно, что в 15-м округе секретарь московского отделения "Единой России", проходивший на выборах самовыдвиженцем, Андрей Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову. В России 8 сентября прошел единый день голосования.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме

По итогам прошлых выборов депутатов Мосгордумы явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" — 28 мандатов; также в столичный парламент прошли пять представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и десять самовыдвиженцев.
РИА Новости01:55

Подробнее о событии

Самым молодым и самым возрастным депутатами МГД стали представители КПРФ

РИА Новости04:55

Самовыдвиженцы заняли большинство мест в Мосгордуме

Эхо Москвы05:00

Явка избирателей на выборы в Мосгордуму составила 21,52% по итогам обработки 85,13% протоколов

Коммерсантъвчера в 20:41

Треть депутатов Мосгордумы сохраняют мандаты после обработки 71,5% протоколов

ТАССвчера в 19:07

Мосгоризбирком огласил результаты выборов после обработки 99% протоколов

РБК01:38

Мосгоризбирком обработал все бюллетени после выборов в Мосгордуму

Говорит Москва03:20

Самовыдвиженцы займут 26 мест из 45 в Мосгордуме

Вести Подмосковья02:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 08:00, Вашингтон
Политика

Путин и Миллер обсудили работу «Газпрома» с Украиной и Евросоюзом

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
РЕН ТВ 07:35
Авто

Беспилотные автомобили «Яндекса» проехали более миллиона километров

Известия 05:10
Происшествия

В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Политика

Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Политика

Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Происшествия

В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель

В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам.
Российская газета 05:22
Происшествия

В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Общество

Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам

Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Здоровье

В Китае у женщины на ресницах развелись клещи

В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
Известия вчера в 23:54
Происшествия

В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево

Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.
RT на русском 05:48
Шоу-бизнес

Надежда Сысоева попросила фанатов отвести её в больницу

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева всерьёз обеспокоилась своим здоровьем, но заявила в социальной сети, что боится идти в больницу, чтобы сдать анализы.
News.ru 06:36
Кино

Трейлер документального фильма о самом страшном клоуне появился в Сети

VSE42.RU вчера в 19:41
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Политика

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности

Ксения Собчак прокомментировала разговоры о своей вероятной второй беременности.
Газета Metro 07:53
Политика

По итогам выборов все главы регионов сохранили свои места

В соответствии с результатами обработки протоколов выборов, проходивших в регионах РФ в Единый день голосования, 8 сентября, все врио губернаторов сохранили свои места.
Наша версия 03:22
Общество

Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей

Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
ТАСС 07:30
Политика

Названа дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Lenta.ru 07:05
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Общество

В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе

Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
РИА Новости 06:33
Происшествия

В Тверской области пропал 11-летний мальчик

В Тверской области пропал 11-летний мальчик. СКР возбудил дело об убийстве (стандартная процедура при подобном инциденте).
Интерфакс 06:19
Армия и оружие

«Калашников» может создать катер для эвакуации космонавтов

Концерн "Калашников" может разработать быстроходный катер для эвакуации членов экипажа пилотируемого корабля "Орел", который ранее назывался "Федерация".
Российская газета 07:31
Театры

Машков рассказал о фестивале учеников Олега Табакова «Атом солнца»

В МХТ имени Чехова покажут спектакль "Идеальный муж", в котором сыграет вдова Олега Павловича Марина Зудина, в Театре Олега Табакова — постановку "Матросская тишина" и премьеру спектакля Сергея Газарова "Ревизор".
РИА Новости 07:58
Футбол

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Газета.Ru 07:21
Экономика

В России вырастут детские пособия

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Происшествия

Более 885 тыс. домов в Японии остались без электричества из-за тайфуна

В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885,6 тыс. домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.
Известия 02:06
Происшествия

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара

Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:37
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное