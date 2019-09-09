По итогам прошлых выборов депутатов Мосгордумы явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" — 28 мандатов; также в столичный парламент прошли пять представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и десять самовыдвиженцев.

с чего всё началось

Итоговая явка избирателей составила 21,77%. Также стало известно, что в 15-м округе секретарь московского отделения "Единой России", проходивший на выборах самовыдвиженцем, Андрей Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову. В России 8 сентября прошел единый день голосования.

Политика Путин и Миллер обсудили работу «Газпрома» с Украиной и Евросоюзом Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Происшествия В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.

Теннис Надаль обыграл Медведева в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).

Политика Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.

Политика Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.

Политика Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.

Происшествия В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам.

Происшествия В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Общество Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.

Здоровье В Китае у женщины на ресницах развелись клещи В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.

Происшествия В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.

Шоу-бизнес Надежда Сысоева попросила фанатов отвести её в больницу Участница Comedy Woman Надежда Сысоева всерьёз обеспокоилась своим здоровьем, но заявила в социальной сети, что боится идти в больницу, чтобы сдать анализы.

Происшествия Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса» 8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.

Политика Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Политика По итогам выборов все главы регионов сохранили свои места В соответствии с результатами обработки протоколов выборов, проходивших в регионах РФ в Единый день голосования, 8 сентября, все врио губернаторов сохранили свои места.

Общество Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.

Политика Названа дата визита Зеленского в США Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.

Происшествия На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.

Общество В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.

Происшествия В Тверской области пропал 11-летний мальчик В Тверской области пропал 11-летний мальчик. СКР возбудил дело об убийстве (стандартная процедура при подобном инциденте).

Армия и оружие «Калашников» может создать катер для эвакуации космонавтов Концерн "Калашников" может разработать быстроходный катер для эвакуации членов экипажа пилотируемого корабля "Орел", который ранее назывался "Федерация".

Театры Машков рассказал о фестивале учеников Олега Табакова «Атом солнца» В МХТ имени Чехова покажут спектакль "Идеальный муж", в котором сыграет вдова Олега Павловича Марина Зудина, в Театре Олега Табакова — постановку "Матросская тишина" и премьеру спектакля Сергея Газарова "Ревизор".

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Происшествия Более 885 тыс. домов в Японии остались без электричества из-за тайфуна В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885,6 тыс. домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.

Происшествия В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.