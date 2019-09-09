Политика
Газета.RuСтали известны итоги выборов в Мосгордуму
Итоговая явка избирателей составила 21,77%. Также стало известно, что в 15-м округе секретарь московского отделения "Единой России", проходивший на выборах самовыдвиженцем, Андрей Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову. В России 8 сентября прошел единый день голосования.
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По итогам прошлых выборов депутатов Мосгордумы явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" — 28 мандатов; также в столичный парламент прошли пять представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и десять самовыдвиженцев.РИА Новости01:55
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Явка избирателей на выборы в Мосгордуму составила 21,52% по итогам обработки 85,13% протоколов
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