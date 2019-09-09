Политика
Газета.RuСтали известны итоги выборов в Мосгордуму
Итоговая явка избирателей составила 21,77%. Также стало известно, что в 15-м округе секретарь московского отделения "Единой России", проходивший на выборах самовыдвиженцем, Андрей Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову. В России 8 сентября прошел единый день голосования.
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Политика
Игорь Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин победил на выборах главы региона.
МИР 24 00:40
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Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала о затянувшейся болезни
Звезда телешоу Comedy Woman Надежда Сысоева встревожила поклонников признанием в необходимости медицинского обследования.
Суть событий 02:52
Происшествия
В промзоне Петербурга произошел крупный пожар
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Политика
Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве
Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
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Политика
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Стали известны детали дел 13 осужденных, которых Украина передала России накануне в рамках обмена по формуле «35 на 35».
Рамблер вчера в 03:33
Политика
Визит Зеленского в США начнется 23 сентября
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Об этом в понедельник заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
ТАСС 05:58
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Авто
Кроссовер Land Rover Defender показали до премьеры
Мировая презентация культового британского внедорожника Land Rover Defender новой генерации состоится завтра, 10 сентября, в преддверии открытия Франкфуртской автовыставки.
CarsGuru.net 04:52
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14
Происшествия
В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском вчера в 15:49
Армия и оружие
ФАУ США временно запретило американским авиалайнерам полеты в воздушном пространстве Багам
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в воскресенье временно запретило американским самолетам полеты над пострадавшей от урагана "Дориан" частью Багамских островов.
ТАСС вчера в 16:00
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала свою беременность
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.
Московский Комсомолец 03:47
Футбол
Серхио Рамос намерен провести 200 матчей за сборную Испании
Защитник сборной Испании Серхио Рамос после победы над командой Фарерских островов (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал тот факт, что сравнялся по числу игр за национальную команду с Икером Касильясом (167).
Спорт-Экспресс 00:58
Политика
Врио главы Башкирии назначил премьер-министра правительства
Назначен исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства. Как и предполагалось, им стал Назаров Андрей Геннадьевич.
Телеканал UTV 02:57
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика
Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу
Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.
Интерфакс 06:19
Политика
Пилот борта № 1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным
News.ru вчера в 08:01
Футбол
Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
РИА Новости вчера в 15:44
Кино
Меньшов высказался о реформе российского оскаровского комитета
Глава Российского оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов в беседе с ТАСС высказался о реформировании организации.
Газета.Ru 04:17