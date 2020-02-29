Кино

Газета.RuГазета.RuСтали известны лауреаты Берлинского кинофестиваля

Стали известны лауреаты юбилейного - 70-го - Берлинского международного кинофестиваля, который проходит в столице Германии с 20 февраля по 1 марта. Главный приз Берлинале-2020 получила лента "Зла не существует" Мохаммада Расулофа - ей достался "Золотой медведь" как лучшему фильму года.
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Подведены итоги Берлинского кинофестиваля — 2020

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Стали известны лауреаты Берлинского кинофестиваля

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Lenta.ru14:49

Фильм Мохаммада Расулофа «Зла не существует» завоевал главный приз Берлинале

ТАСС14:40
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