Кино
Газета.RuСтали известны лауреаты Берлинского кинофестиваля
Стали известны лауреаты юбилейного - 70-го - Берлинского международного кинофестиваля, который проходит в столице Германии с 20 февраля по 1 марта. Главный приз Берлинале-2020 получила лента "Зла не существует" Мохаммада Расулофа - ей достался "Золотой медведь" как лучшему фильму года.
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