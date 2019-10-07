Общество
REGNUMСтали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Уильям Кейлин, Грегг Семенц (оба — США) и Питер Ретклифф (Великобритания). Об этом объявил Нобелевский комитет. Жюри присудило им награду за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.
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Кино
Опубликован первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде
Первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети. Он был размещен в официальном Twitter-аккаунте киновселенной.
Экономика
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров рассказал о характере Ольги Бузовой
Основатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал о том, что помогло стать Ольге Бузовой такой популярной.
Финансы
На рубле поставили «крест смерти»: что будет с российской валютой
Мол, график колебаний котировок российской валюты попал в так называемый «крест смерти».
Армия и оружие
НАТО показало снимки Су-34 с тепловизора F16
Официальная страница Воздушного компонента Бельгии (называвшаяся ранее Военно-воздушные силы Бельгии) в Twitter опубликовала две фотографии самолёта Су-34 Воздушно-космических сил России, сделанных через тепловизор многофункционального лёгкого истребителя четвёртого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon.
Авто
Китайцы показали убийцу Lada Largus — Wuling Hong Guang Plus
Американский концерн General Motors в содружестве с китайским SAIC, выводят на авторынок КНР свежую модель Wuling Hong Guang Plus.
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Фигурное катание
Трусова недовольна оценками за произвольную программу на Japan Open
Несмотря на оценки, Трусова стала победительницей в произвольной программе, тогда как ее соотечественница 17-летняя Алина Загитова - второй.
Армия и оружие
Трамп захотел вывести США из войны в Сирии
Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
Политика
История возрождения РФ: западные СМИ рассказали о «стратегии Путина»
Не остались в стороне и журналисты, в том числе американский портал Fort Russ News, который опубликовал о российском лидере большую статью "Большая стратегия Путина: краткая история возрождения России".
Политика
На Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
Кино
Киновселенную «Матрицы» дополнят двумя новыми фильмами
Гаджеты
Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500
Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.
Финансы
Украина теряет международные резервы из-за выплаты госдолга
Необходимость возвращения долгов западным кредиторам привело к тому, что международные резервы Украины в октябре сократились на 2,6%, составив 21,4 миллиарда долларов.
Футбол
Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
Экономика
В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам
Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30%, с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.
Происшествия
Экс-мэра Горно-Алтайска осудили за мошенничество
В Республике Алтай суд вынес приговор бывшему мэру города Горно-Алтайска Виктору Облогину.
Экономика
Qiwi борется с запретом на анонимное пополнение электронных кошельков
Все-таки разрешить физлицам анонимное пополнение электронных кошельков наличными, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма пополнения не превышает 5 тысяч рублей.
Культура
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет сегодня, 6 октября.
Религия
РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя
В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.