Общество

REGNUMREGNUMСтали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Уильям Кейлин, Грегг Семенц (оба — США) и Питер Ретклифф (Великобритания). Об этом объявил Нобелевский комитет. Жюри присудило им награду за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.
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За какое исследование присудили Нобелевскую премию по медицине в 2019 году?

Аргументы и Факты09:42

Нобелевскую премию по медицине дали за открытие механизма адаптации клеток к кислороду

Интерфакс05:39

Нобелевскую премию по медицине присудили американцам Уильяму Кейлину и Грэгу Семенце и британцу Питеру Редклиффу

Эхо Москвы08:05

Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород

РБК05:36

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Коммерсантъ05:35

Эксперт назвал главный результат нобелевских открытий по медицине

РИА Новости09:32

Названы имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины

Известия05:38
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