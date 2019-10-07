Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Уильям Кейлин, Грегг Семенц (оба — США) и Питер Ретклифф (Великобритания). Об этом объявил Нобелевский комитет. Жюри присудило им награду за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.

Политика В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая прилетела в США в качестве координатора парламентской группы по связям с Конгрессом США, оказалась задержана по прибытии в аэропорт Нью-Йорка.

Политика Акцию «Суд над Путиным» провели в Киеве у посольства России Своеобразно отметили 67-летие Владимира Путина украинцы. В Киеве у посольства России провели перфоманс «Суд над Путиным».

Наука «Зарождение» вирусов впервые записали на видео Американские ученые показали видео, на котором впервые можно увидеть, как формируются вирусы.

Политика Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе.

Общество В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Спорт Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.

Экономика В Китае выращивают свиней размером с белых медведей На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.

Происшествия В министерствах Ставрополья прошли обыски Обыски помогли получить данные о возможной причастности к совершенным преступлениям ряда должностных лиц министерств края и преступлениях депутата Думы края Алексея Назаренко.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.

Происшествия Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы На севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус, передает "Интерфакс".

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опровергает слухи о смерти актрисы Ранее женщина, которая представилась сотрудницей клиники, в которой находится на лечении Анастасия, обращалась в СМИ с предложениями фото и видеозаписей с Заворотнюк.

Политика В Кремле заявили о заинтересованности в отводе сил в Донбассе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли Кремль гарантировать, что незаконные вооруженные формирования будут отведены из зоны конфликта в Донбассе.

Авто В России ОСАГО подорожает почти в два раза В России в 2020 году ОСАГО подорожает почти в два раза.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Шоу-бизнес Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии Из источников в окружении спортсмена стало известно — это и есть «дама сердца» Дмитрия, которую он тщательно скрывал от своей официальной супруги.