Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза. Они были удостоены награды за исследования того, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода.

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

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