Общество

КоммерсантъКоммерсантъНобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза. Они были удостоены награды за исследования того, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода.
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Что произошло за день: понедельник, 7 октября

Интерфакс13:53

Нобелевскую премию по медицине присудили американцам Уильяму Кейлину и Грэгу Семенце и британцу Питеру Редклиффу

Эхо Москвы08:05

Премия по медицине досталась ученым за изучение реакции клетки на уровень кислорода

Коммерсантъ11:04

К чему ведет недостаток кислорода. Открытие, удостоенное Нобелевской премии

РИА Новости10:38

Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород

РБК05:36

Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине

Российская газета05:44

Кислородное попадание: нобелевку по медицине дали за изучение гипоксии

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