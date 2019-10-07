с чего всё началось

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Уильям Кейлин, Грегг Семенц (оба — США) и Питер Ретклифф (Великобритания). Об этом объявил Нобелевский комитет. Жюри присудило им награду за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.

Общество Врач назвал симптомы рака на теле человека Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.

Общество Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Авто Китайцы показали убийцу Lada Largus — Wuling Hong Guang Plus Американский концерн General Motors в содружестве с китайским SAIC, выводят на авторынок КНР свежую модель Wuling Hong Guang Plus.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.

Шоу-бизнес Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.

Общество На Запашного пожаловались в СК России "Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.

Политика МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны "Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.

Происшествия Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия.

Гаджеты Корпус ASUS ROG Strix Arion превратит модуль M.2 NVMe SSD в быстрый внешний накопитель Компания ASUS выпустила любопытную новинку — корпус ROG Strix Arion для твердотельного накопителя NVMe SSD в форм-факторе M.2.

Политика Вашингтон вводит санкции против 28 китайских компаний В министерстве торговли США приняли решение внести в санкционный список 28 компаний из Китая из-за ситуации с уйгурами в КНР.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник Федерального бюро расследований США 6 октября на протяжении часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая приехала на форум «Диалог Форт-Росс».

Кино Киновселенную «Матрицы» расширят двумя новыми картинами Компания Warner Bros занимается разработкой двух фильмов по киновселенной «Матрицы». Об этом сценарист Зак Пенн написал в Twitter.

Политика AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза» В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.

Экономика В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Происшествия Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения маршрутного такси «Газель», грузовика Freightliner и Mercedes Gelandewagen.

Авто В РСА оценили зависимость цены ОСАГО от наличия «жучков» Ранее 7 октября стало известно, что одним из критериев при установке страховыми компаниями тарифа ОСАГО будет наличие или отсутствие элементов «умного» страхования — телематического датчика.

Гаджеты Intel снизила цены на процессоры девятого поколения Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.

Футбол Главный тренер «Тамбова» заявил, что доволен приглашением Мелкадзе Наставник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» Александр Григорян прокомментировал выступления арендованного у «Спартака» футболиста Георгия Мелкадзе.

Политика Путин повысил зарплаты президенту и премьеру Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.