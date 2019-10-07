Общество
REGNUMСтали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Уильям Кейлин, Грегг Семенц (оба — США) и Питер Ретклифф (Великобритания). Об этом объявил Нобелевский комитет. Жюри присудило им награду за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.
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Нобелевский комитет присудил премию по физиологии медицине Уильяму Кейлину, Питер Рэтклиффу и Грэгу Семенца из США и Великобритании за молекулярные исследования механизмов адаптации клеток к уровню кислорода.Новая газета05:58
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