Общество

REGNUMREGNUMСтали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Уильям Кейлин, Грегг Семенц (оба — США) и Питер Ретклифф (Великобритания). Об этом объявил Нобелевский комитет. Жюри присудило им награду за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.
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Премия по медицине досталась ученым за изучение реакции клетки на уровень кислорода

Коммерсантъ11:04

За какое исследование присудили Нобелевскую премию по медицине в 2019 году?

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Эксперт назвал главный результат нобелевских открытий по медицине

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Названы имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины

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РБК05:36

Нобелевскую премию по медицине дали за открытие механизма адаптации клеток к кислороду

Интерфакс05:39

Нобелевскую премию по медицине присудили американцам Уильяму Кейлину и Грэгу Семенце и британцу Питеру Редклиффу

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В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
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