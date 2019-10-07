с чего всё началось

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физиологии и медицине за текущий год. В этот раз награду получат американцы Уильям Келин-младший и Грегг Семенца, а также британец Питер Рэтклифф. Учёные исследовали реакцию живых клеток на колебания уровня кислорода.

Объявлены нобелевские лауреаты 2019 года по медицине

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