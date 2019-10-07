Общество
RT на русскомОбъявлены нобелевские лауреаты 2019 года по медицине
Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физиологии и медицине за текущий год. В этот раз награду получат американцы Уильям Келин-младший и Грегг Семенца, а также британец Питер Рэтклифф. Учёные исследовали реакцию живых клеток на колебания уровня кислорода.
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с чего всё началось
Нобелевский комитет присудил премию по физиологии медицине Уильяму Кейлину, Питер Рэтклиффу и Грэгу Семенца из США и Великобритании за молекулярные исследования механизмов адаптации клеток к уровню кислорода.Новая газета05:58
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