с чего всё началось

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Ресурсу стали известны личности некоторых из подозреваемых. По его данным, среди них есть как приезжие из северо-кавказских регионов, так и русские.

Общество Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 29

Происшествия «КамАЗ» столкнулся с мотоциклом в Южно-Сахалинске В результате ДТП 25-летний водитель мотоцикла, не имеющий права на управление транспортными средствами, получил телесные повреждения.

Здоровье Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства. 2

Футбол Экс-игрок ЦСКА Джанер: Франк де Бур уничтожил мою карьеру Бывший защитник ЦСКА и «Интера» Джанер Эркин подверг критике экс-наставника миланского клуба Франка де Бура.

Общество Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. 1,9K

Политика Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым "Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону. 233

Экономика COVID-19 уже обошлась наркокартелям в миллионы долларов За период с 1 марта по 8 мая изъятия наличных денег в Лос-Анджелесе более чем вдвое превысили показатели прошлого года: они выросли с 4,5 до десяти миллионов долларов.

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 468

Общество Глава Хакасии опубликовал декларацию о доходах Согласно официальному отчету, в ушедшем году глава Хакасии Валентин Коновалов заработал 2 миллиона 784 тысячи 671 рубль и 81 копейку. 9

Здоровье В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 360 тысяч 363 211 человек заразились коронавирусной инфекцией в Бразилии, 15 813 случаев инфицирования выявлено за последние 24 часа, сообщает Минздрав страны. 1