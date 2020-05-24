с чего всё началось

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Ресурсу стали известны личности некоторых из подозреваемых. По его данным, среди них есть как приезжие из северо-кавказских регионов, так и русские.

Общество Кузбасс продлил режим повышенной готовности Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева. 24

Происшествия В Приморье загорелась кровля больницы Кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировано свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 17

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 246

Происшествия В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ. 2

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 62

Космос Россия планирует отправить перепелиные яйца на МКС в 2021 году Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.

Общество В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке. 27

Происшествия В Иркутской области загорелись древесные отходы В Иркутской области в городе Свирске загорелись древесные отходы, сообщает в понедельник, 25 мая, «РИА Новости» со ссылкой на пожарных. 2

Общество Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19 Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население. 49

Политика Савченко назвала организаторов Майдана на Украине Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада. 7

Энергетика Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке Доха, 24 мая 2020, 22:44 — REGNUM Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке, катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе. 249

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,7K

Происшествия В Москве найдена мертвой гражданка Кубы По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы. 3

Общество Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей. 251