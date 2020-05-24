Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Ресурсу стали известны личности некоторых из подозреваемых. По его данным, среди них есть как приезжие из северо-кавказских регионов, так и русские.
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«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)», - сказано в сообщении
 пресс-службы СК РФ.
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