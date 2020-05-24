Происшествия
Lenta.ruСтали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Ресурсу стали известны личности некоторых из подозреваемых. По его данным, среди них есть как приезжие из северо-кавказских регионов, так и русские.
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с чего всё началось
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)», - сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.Ридус14:51
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Кузбасс продлил режим повышенной готовности
Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru 06:23
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Происшествия
В Приморье загорелась кровля больницы
Кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировано свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
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Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем 02:41
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В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
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Sputnik Таджикистан 08:53
Происшествия
В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей
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REGNUM 17:51
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Космос
Россия планирует отправить перепелиные яйца на МКС в 2021 году
Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости 20:16
Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости 17:24
Происшествия
В Иркутской области загорелись древесные отходы
В Иркутской области в городе Свирске загорелись древесные отходы, сообщает в понедельник, 25 мая, «РИА Новости» со ссылкой на пожарных.
Известия 18:30
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Замечала, как муж смотрит на моих худых подружек»
21-летняя представительница семьи назло всем ест пиццу и бургеры и признается, что мужу она нравится любой.
StarHit.ru 08:01
Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM 10:37
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Общество
Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население.
РИА Новости 09:07
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда 05:45
Здоровье
В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург
Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС 14:52
Здоровье
Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли
"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
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Энергетика
Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке
Доха, 24 мая 2020, 22:44 — REGNUM Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке, катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе.
REGNUM 15:44
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 22 мая в 13:08
Происшествия
Автобус похоронного бюро опрокинулся на ночном проспекте Мира в Южно-Сахалинске
Сахалин.Инфо 18:14
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru 18:36
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
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Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах
Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
Московский Комсомолец 11:10
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Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27