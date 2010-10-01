Экономика
Сделано в РоссииСтали известны лидеры продукции агропромышленного экспорта России
Объемы поставок за пределы России опередили плановые показатели, следует из оперативных данных Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Так, за первые 6 месяцев объем экспорта агропромышленных товаров без учета стран Евразийского экономического Союза превысил $10 млрд.
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Зарубежные государства закупились продукцией липецких производителей на 237 млн долларов
Липецкие новостивчера в 14:24
Аналитики Россельхозбанка назвали масличные, сахар и мясо новыми драйверами экспорта
CustomsForum.ruвчера в 04:39
Новыми драйверами российского агроэкспорта аналитики РСХБ назвали масличные, сахар и мясо
Milknews.ruвчера в 03:15
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
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В Кремле заверили, что Путин от Лукашенко не заразился
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В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса
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В Racing Point ждут ответ Феттеля до 31 июля
Как пишет немецкое издание Auto Bild, в Racing Point официально предложили контракт Себастьяну Феттелю, и только от самого гонщика зависит, примет он его или нет.
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Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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Краснодарский краевой суд уволил «золотую судью» Хахалеву
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