Происшествия

REGNUMREGNUMСтали известны мотивы солдата, повредившего перед парадом машину ФСО

Москва, 26 июня 2020, 08:33 — REGNUM Солдат-срочник Никита Еременко, который повредил машину ФСО перед парадом Победы в Москве, был забракован сотрудниками военной контраразведки ФСБ и психологами еще за неделю до шествия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

За неделю до проведения парада, по словам источника "Ъ", сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи еще раз проверили семейное положение, связи, контакты и психологическое состояние всех военнослужащих, которые должны были принять участие в мероприятии, забраковав Никиту Еременко и еще несколько человек.
Коммерсантъвчера в 13:10

Подробнее о событии

Солдат, устроивший ЧП на параде, попал туда из-за жалости офицера

URA.Ruвчера в 14:43

«Коммерсантъ»: Солдат, разбивший стекло автомобиля ФСО на параде, хотел отомстить сотрудникам ФСБ

Эхо Москвывчера в 16:02

Напавший на автобус ФСО срочник попал на парад Победы из жалости офицера

News.ruвчера в 15:13

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБКвчера в 18:03

Разбивший машину ФСО солдат оказался на Красной площади из-за жалости командира

Lenta.ruвчера в 14:05

«Коммерсант»: срочник, разбивший стекло машины ФСО на параде, хотел отомстить сотрудникам ФСБ

Дождьвчера в 13:57

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

Коммерсантъвчера в 13:10
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
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Общество

Составлен антинаркотический рейтинг регионов РФ

Москва, 26 июня 2020, 08:43 — REGNUM Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов РФ по степени результативности антинаркотической работы, сообщает RT со ссылкой на копию доклада.
REGNUM 01:43
Экономика

В России на 14% упала выручка аптек

Москва, 26 июня 2020, 03:28 — REGNUM Выручка российских аптек за май понизилась по сравнению с апрелем на 14%.
REGNUM вчера в 20:28
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:22
23
Общество

«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов

Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом

Журналистка Ксения Собчак в своем блоге заявила, что сломала нос после неудачного падения и получила сотрясение мозга.
iReactor вчера в 08:48
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Футбол

Игроки «Ливерпуля» празднуют гол Виллиана в ворота «Манчестер Сити»

Soccer.ru вчера в 19:18
Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
5
Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака

Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с Марией Ивлевой, с которой состоял в браке на протяжении 23 лет.
Gazeta.SPb вчера в 17:15
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Общество

Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
Наука

Разработано устройство для мониторинга здоровья по анализу пота

Китайские эксперты из института Сянтань смогли создать уникальное мини-устройство, отслеживающее здоровье организма, анализируя пот человека.
Evo-rus.com 24 июня в 06:39
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Здоровье

В Екатеринбурге запретили делать компьютерную томографию. В частных клиниках она опасна

В Екатеринбурге частные клиники перестали делать исследования на компьютерных томографах (КТ). Об этом сообщил URA.RU читатель.
URA.Ru вчера в 05:24
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Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
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Футбол

Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита»

В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
Евро-футбол.ру вчера в 13:14
Политика

Пушков прокомментировал ноту протеста Киева из-за парада в Крыму

Известия вчера в 21:41
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Наука

Новый препарат будет лечить диабет без побочных эффектов

Новый препарат, разработанный химиком Робертом Дойлем из Сиракузского университета, объединяет две молекулы в новое вещество под названием Cbi-Ex4 для предупреждения этих нежелательных осложнений.
Хайтек+ 24 июня в 07:43
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия вчера в 19:55
9
Политика

Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13
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Космос

В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун

Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews вчера в 00:45
3
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Политика

Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»

Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Российская газета 01:33
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Театры

В Ростове закрылся независимый Театр 18+

В Ростове о своём закрытии сообщил Театр 18+. Новость появилась в официальном аккаунте театра 25 июня.
Rostov.ru вчера в 15:43
25
Политика

Саакашвили признал, что Россия сильно опередила Украину

Саакашвили признал, что Россия сильно опередила Украину Саакашвили заявил, что пытается реализовать на Украине то, что уже давно достигнуто в России.
Экспресс газета 01:35
Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Вести.Ru вчера в 12:20
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 24 июня в 09:00
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Путешествия

«Яндекс.Путешествия» выяснили планы россиян на летний отпуск

Большинство (44%) россиян, которые собираются куда-то поехать этим летом, планируют двухнедельную поездку, выяснили аналитики «Яндекс.Путешествий».
Коммерсантъ 01:00
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Шоу-бизнес

Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости вчера в 12:49
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Как работают Яндекс.Новости?
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