Происшествия
REGNUMСтали известны мотивы солдата, повредившего перед парадом машину ФСО
Москва, 26 июня 2020, 08:33 — REGNUM Солдат-срочник Никита Еременко, который повредил машину ФСО перед парадом Победы в Москве, был забракован сотрудниками военной контраразведки ФСБ и психологами еще за неделю до шествия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
За неделю до проведения парада, по словам источника "Ъ", сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи еще раз проверили семейное положение, связи, контакты и психологическое состояние всех военнослужащих, которые должны были принять участие в мероприятии, забраковав Никиту Еременко и еще несколько человек.Коммерсантъвчера в 13:10
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Разбивший машину ФСО солдат оказался на Красной площади из-за жалости командира
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