Кино
ИзвестияОглашен список номинантов на «Золотой глобус»-2020
Картины «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Брачная история» Ноа Баумбаха, «Джокер» Тодда Филлипса, «Два Папы» Фернанду Мейреллиша и «1917» Сэма Мендеса получили номинации на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма».
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Политика
Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году.
Политика
Глава Оренбурга подал в отставку
Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга.
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Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Спорт
Родченков назвал заслуженными санкции WADA против российского спорта
Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российского спорта являются заслуженным наказанием за фальсификации «невообразимых масштабов».
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Общество
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на 1 млрд рублей
По словам адвоката, речь идет о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Политика
США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу
Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.
Политика
Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире
Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Хоккей
Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о переносе мужского, женского и молодежного чемпионатов мира из России.
Музыка
Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев показал первых артистов после перезапуска лейбла, и продемонстрировал в соцсети новый проект с их участием.
Спорт
Норвегия хочет добиться отстранения России от Кубка мира по лыжам
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Ресте заявил, что будет добиваться отстранения России от Кубка мира по лыжным гонкам.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Медведев потребовал не допустить остановки работы мусорных операторов
Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить такие сценарии.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Спорт
В Кремле высказались о предложении Толстого бойкотировать Игры-2020
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать Олимпийские игры 2020 года.
Здоровье
Ученые рассказали о связи между раком и алкоголем
Употребление алкоголя даже в небольших количествах повышает риск развития рака.