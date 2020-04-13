Энергетика
ИзвестияСтали известны объемы сокращения добычи ОПЕК+ до апреля 2022 года
Ранее в воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года. Новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+.
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Комментарии
Экономика
Российские авиакомпании предлагают властям легализовать ваучеры
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России) предлагает властям РФ легализовать использование ваучеров вместо возврата средств за отмененные рейсы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо АЭВТ первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову от 9 апреля.
ПРАЙМ 02:01
Экономика
Глава Забайкалья заявил, что выплат погорельцам в этом году не будет
Губернатор Забайкалья Александр Осипов обратился к забайкальцам с разъяснением о том, что из-за сложной финансовой ситуации в стране, в случае повторения событий 2019 года с природными пожарами, таких же выплат погорельцам ждать не надо.
Московский Комсомолец Чита 00:32
Общество
Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели.
Телепорт вчера в 22:57
Общество
В Челябинской области пока не будут вводить спецпропуска
Челябинск, 13 апреля 2020, 09:27 — REGNUM В Челябинской области пока не планируется вводить спецпропуска для выхода граждан на улицу.
REGNUM 02:27
Происшествия
Школьник сдал в полицию маму, ушедшую в запой на карантине
Как стало известно «МК», 12-летний мальчик пришел в отдел полиции с сообщением, что во время режима самоизоляции его мама постоянно употребляет спиртные напитки и кричит на него, а в последнюю ночь включала громко музыку.
Московский Комсомолец вчера в 13:21
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Происшествия
В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом
Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию.
Российская газета 02:45
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены
РБК вчера в 18:07
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
Общество
В Омске у пяти сотрудников ТГК-11 предварительно выявили коронавирус
По информации издания, пять сотрудников компании «ТГК-11» (в состав организации входят ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5) получили положительные результаты тестов на коронавирус.
Город55.ру 02:06
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
Общество
В Москве умерли еще десять пациентов с коронавирусом
Еще десять пациентов с подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
ТАСС вчера в 14:51
Космос
Раскрыта природа необъяснимых структур в старых галактиках
По мнению исследователей, в будущем галактики объединятся в гигантскую эллиптическую галактику, более типичную для испускаемого релятивистского джета.
Lenta.ru 02:48
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
Ведомости вчера в 22:12
Общество
Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников»
Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.
REGNUM 02:28
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия вчера в 00:59
Здоровье
Барнаульцы смогут сдать тест на коронавирус в четырёх частных клиниках
Как сообщили в оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, из числа заболевших 1 человек – житель Барнаула (выявлена по контакту с ранее заболевшей), 1 – Бийска.
Катунь 24 02:08
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
Религия
У православных христиан началась страстная неделя
У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
ОГТРК Ямал-Регион 01:41
Шоу-бизнес
Участнице «Холостяка» Насте Ковалевой потребовалась помощь психолога
Красивое сказочное свидание Насти Ковалевой и Антона, которое закончилось поцелуями, пришлось по душе далеко не всем участницам проекта.
Wday.ru вчера в 06:19
Общество
Российский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране
Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато.
Lenta.ru 02:43
Происшествия
В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов
С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54