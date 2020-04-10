Энергетика
ИзвестияСтали известны объемы сокращения добычи ОПЕК+ до апреля 2022 года
Ранее в воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года. Новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+.
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Комментарии
Общество
Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве
В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице.
RT на русском 10:17
Общество
В МВД назвали самые криминальные регионы России
Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
Общество
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве и Подмосковье
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основная доля заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России приходится на Москву и Московскую область.
RT на русском 08:50
Общество
Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
Гаджеты
Приложение Google Phone теперь доступно не только на смартфонах Pixel
Мобильное приложение Google Phone, являющееся фирменным решением Google для осуществления звонков, долгое время было доступно только обладателям смартфонов Pixel и аппаратов, выпускаемых в рамках программы Android One.
3DNews 11:36
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Политика
Путин назвал города в России с повышенными рисками в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин назвал российские города с повышенными рисками в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:44
Общество
Медсестра в США записала эмоциональное видео после смерти пациентов
В Сети обсуждают эмоциальное видеообращение 35-летней медсестры Дэниэль Шмолл.
РЕН ТВ 07:26
Общество
Мурашко оценил смертность от пневмонии в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил количество летальных исходов от пневмонии и прочих заболеваний в стране по сравнению с прошлым годом.
Live24 12:36
Кино
Французский актер из фильмов «Папаши» и «Беглецы» умер от коронавируса
ToDay News Ufa 09:10
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек
Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Религия
У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус
Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
Футбол
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть за три недели в августе
По информации Mirror, УЕФА планирует провести оставшиеся матчи двух турниров в течение трех недель последнего летнего месяца.
Бомбардир.ру 00:37
Армия и оружие
Какими возможностями обладает боевой самолёт Су-34
13 апреля 1990 года в небо поднялся прототип отечественного многофункционального боевого самолёта, получившего позже наименование Су-34.
RT на русском 12:52
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
Общество
В Москве начнут тестировать медиков на антитела к коронавирусу
В Москве начнут тестировать медиков на иммунитет к коронавирусу с 14 апреля.
РБК 12:46
Политика
Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии из-за «травли» со стороны «Новой»
«Новая Газета» считает «странным» подобное высказывание Рамзана Кадырова, заявили РБК в пресс-службе издания.
РБК 12:52
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян разочаровала фанатов, показав свое подростковое фото
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое подростковое фото и огорчила фанатов изменившейся с тех пор внешностью.
РЕН ТВ 10:54
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
ТАСС 06:35
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Космос
Virgin Orbit провела первые криогенные испытания ракеты LauncherOne
Компания Virgin Orbit провела первые летные испытания самолета-носителя Cosmic Girl с ракетой LauncherOne, заправленной керосином и жидким азотом вместо жидкого кислорода.
N+1 07:27
Общество
В Удмуртии ограничат въезд в города
В Удмуртии ограничат въезд в города республики.
Сусанин 11:05
Политика
Пушков раскрыл роль России на мировой арене
В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сама остригла волосы в Instagram
Ольга Бузова (34) продолжает участвовать в челленджах. На этот раз ее соперником стал Гусейн Гасанов (25).
Peopletalk вчера в 03:14
Общество
В Китае ввели ограничения на публикацию исследований о происхождении коронавируса
Научные статьи о вирусе могут быть опубликованы в журналах после согласования сначала с академическими комитетами университетов, а потом с научно-техническим департаментом Минобразования и Госсоветом Китая, говорится в директиве властей.
Snob.ru 10:57
Футбол
Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам
В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU 07:48