Ранее в воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года. Новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+.

Стали известны объемы сокращения добычи ОПЕК+ до апреля 2022 года

Общество Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице. 2

Общество В МВД назвали самые криминальные регионы России Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД. 131

Гаджеты Приложение Google Phone теперь доступно не только на смартфонах Pixel Мобильное приложение Google Phone, являющееся фирменным решением Google для осуществления звонков, долгое время было доступно только обладателям смартфонов Pixel и аппаратов, выпускаемых в рамках программы Android One.

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,4K

Общество Мурашко оценил смертность от пневмонии в России Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил количество летальных исходов от пневмонии и прочих заболеваний в стране по сравнению с прошлым годом. 4

Общество В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 137

Религия У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 47

Футбол Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть за три недели в августе По информации Mirror, УЕФА планирует провести оставшиеся матчи двух турниров в течение трех недель последнего летнего месяца.

Армия и оружие Какими возможностями обладает боевой самолёт Су-34 13 апреля 1990 года в небо поднялся прототип отечественного многофункционального боевого самолёта, получившего позже наименование Су-34.

Общество Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. 203

Шоу-бизнес Ким Кардашьян разочаровала фанатов, показав свое подростковое фото Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое подростковое фото и огорчила фанатов изменившейся с тех пор внешностью.

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 771

Общество Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. 26

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Космос Virgin Orbit провела первые криогенные испытания ракеты LauncherOne Компания Virgin Orbit провела первые летные испытания самолета-носителя Cosmic Girl с ракетой LauncherOne, заправленной керосином и жидким азотом вместо жидкого кислорода.

Политика Пушков раскрыл роль России на мировой арене В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета». 623