Экономика
Деловое.ТВВ Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК
В Кремле отметили, что инициатором выхода из сделки по сокращению нефти оказалась Саудовская Аравия. В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
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с чего всё началось
Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.Ведомостивчера в 16:58
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Происшествия
ФСБ проводит проверку в Управлении автодорог Свердловской области
Энергетика
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
Политика
Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
В России число заболевших коклюшем выросло на 40%
В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Политика
Досрочные парламентские выборы предложат Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сослался на регламент и заявил, что поправку нужно подготовить и раздать в зале для рассмотрения.
Футбол
Матч «Барселоны» и «Наполи» пройдет без зрителей
Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Армия и оружие
Флот авианосцев ВМС США могут сократить из-за ракет России
В материале сказано, что в настоящее время командование Военно-морскими силами США задумалось о сокращении авианосного флота страны.
Финансы
ЦБ повысил официальный курс евро на 6 рублей
Курс доллара к рублю вырос на 4 рубля 50 копеек — до 72,02 руб. Евро подорожал на 6,02 рубля и стал стоить 81,86 руб. Напомним, рубль резко подешевел по отношению к американской и европейской валютам после сильнейшего обвала цен на нефть, произошедшего 9 марта.
Происшествия
На Кубани глава района пойдет под суд за превышение полномочий
На Кубани следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении главы Ленинградского района края Владимира Гукалова.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Экономика
Акции крупных российских компаний падают на Московской бирже
На Московской бирже продолжается падение акций крупных российских компаний, передает корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
Автомобиль ВСУ подорвался на собственном минном поле под Песками
В заявлении Народной милиции ДНР автотранспорт ВСУ подорвался на минном поле в районе н.п. Пески.
Спорт
У велогонщика из Выборга в ОАЭ диагностировали коронавирус
У велогонщика из Выборга в ОАЭ диагностировали коронавирус. Болезнь подтвердилась у Дмитрия Страхова во время карантина в Эмиратах.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Общество
Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией
Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.
Финансы
Доллар превысил 74 рубля, евро — 85
Курс доллара вырос до 74,41 рубля, евро подорожал до 85,01 рубля.
Политика
Жители родного города Зеленского потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее город Днепропетровск) провели в понедельник митинг с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
Путин выступит в Госдуме по поводу поправок в Конституцию
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал президента России Владимира Путина о идущих среди депутатов дискуссиях о новых поправках в Конституцию.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Кино
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Здоровье
Чеснок, кокаин и детская моча не помогают защититься от коронавируса
Шоу-бизнес
Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским
Рита в свою очередь не собирается заставлять дочь называть Белогая папой. Влад Соколовский изменял беременной Рите Дакоте с Катей Жужей.