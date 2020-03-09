Странам ОПЕК и России не удалось договориться об условиях продления сделки – рынки ответили резким падением.

с чего всё началось

В Кремле отметили, что инициатором выхода из сделки по сокращению нефти оказалась Саудовская Аравия. В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.

В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК

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