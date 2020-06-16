Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в 14 российских городах. Такое решение было принято из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией с распространением коронавируса.

с чего всё началось

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

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