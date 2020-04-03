Коронавирус
РЕН ТВНазваны отрасли, которые не пострадают от коронавируса
В период пандемии коронавируса строительная и сельскохозяйственная отрасли чувствуют себя хорошо. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Московского кредитного банка.
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с чего всё началось
РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию. Александр Калинин, президент «Опоры России»: «Ущерб — огромный.РБКвчера в 13:05
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Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Энергетика
Саудовская Аравия решила срочно спасать цены на нефть
Саудовская Аравия захотела срочно спасать цены на нефть и провести экстренную встречу с мировыми экспортерами в рамках ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об уходе в отставку, сообщается на сайте региональной администрации.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Происшествия
В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Здоровье
На Украине спрогнозировали пик эпидемии коронавируса
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает «112 Украина».
Энергетика
Нефть подешевела после рекордного роста накануне
Цены на эталонные марки нефти снизились на сегодняшних торгах после максимального и исторического роста накануне.
Общество
Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции
Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Политика
США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти
Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге.
Общество
Меган Маркл придется обеспечивать принца Гарри
Процесс может занять больше года. Все это время обеспечивать семью придется 38-летней Маркл, сообщает Page Six.
Наука
В Канаде были обнаружены останки неизвестной рыбы
Канадские ученые обнаружили останки рыбы, которая имела пальцы вместо плавников.
Общество
ФМБА назвало сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пока пик заболеваемости не пройден.
Армия и оружие
В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
Авто
Volkswagen начал производство большого кроссовера
Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Здоровье
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
Многие советы по защите от коронавируса, которые распространены в сети, могут быть опасными.
Общество
В Челябинской области выросло до 23 число зараженных коронавирусом
В Челябинской области выросло число граждан, у которых подтверждено заражение коронавирусом нового типа, – больны 23 человека, условно подтвержденных случаев – пять, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В Татарстане зафиксированы еще шесть завозных случаев коронавируса
В Татарстане зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Общество
В России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за сутки
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом за сутки в 32 регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Липчане отстаивают свое право на труд в условиях коронавируса
В Липецке четыре работника одного из детских сетевых гипермаркетов обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру с заявлениями о нарушении их прав со стороны работодателя.