Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВНазваны отрасли, которые не пострадают от коронавируса

В период пандемии коронавируса строительная и сельскохозяйственная отрасли чувствуют себя хорошо. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Московского кредитного банка.
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с чего всё началось

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию. Александр Калинин, президент «Опоры России»: «Ущерб — огромный.
РБКвчера в 13:05

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Названы отрасли в России, которые не затронула пандемия

Телеканал 360°01:41

Названы отрасли, которые не пострадают от коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:41

Стали известны отрасли, которые хорошо себя чувствуют во время пандемии

Московский Комсомолец00:38

Эксперты назвали сферы, которые не пострадают из-за пандемии

Москва 2400:20

Названы сферы, которые меньше остальных пострадают от ситуации с COVID-19

RT на русскомвчера в 23:46

Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Известия00:43

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 23:02
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Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Энергетика

Саудовская Аравия решила срочно спасать цены на нефть

Саудовская Аравия захотела срочно спасать цены на нефть и провести экстренную встречу с мировыми экспортерами в рамках ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи.
Lenta.ru 04:02
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об уходе в отставку, сообщается на сайте региональной администрации.
РИА Новости 02:15
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
РИА Новости 02:33
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Здоровье

На Украине спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает «112 Украина».
Lenta.ru 04:13
Экономика

Батурина вернула лидерство в списке богатейших женщин России

Коммерсантъ 04:48
Энергетика

Нефть подешевела после рекордного роста накануне

Цены на эталонные марки нефти снизились на сегодняшних торгах после максимального и исторического роста накануне.
Компания 02:41
Общество

Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции

Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Известия вчера в 17:30
Политика

США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти

Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге.
Газета.Ru вчера в 20:04
Общество

Меган Маркл придется обеспечивать принца Гарри

Процесс может занять больше года. Все это время обеспечивать семью придется 38-летней Маркл, сообщает Page Six.
Вечерняя Москва 03:48
Наука

В Канаде были обнаружены останки неизвестной рыбы

Канадские ученые обнаружили останки рыбы, которая имела пальцы вместо плавников.
Rusargument 30 марта в 18:14
Общество

ФМБА назвало сроки завершения эпидемии коронавируса в России

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пока пик заболеваемости не пройден.
ФАН 01 апреля в 19:16
Армия и оружие

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
RT на русском 05:01
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости вчера в 08:53
Авто

Volkswagen начал производство большого кроссовера

Компания Volkswagen объявила о начале производства нового большого внедорожника, построенного на базе нынешнего флагмана Teramont.
Новые автомобили 01 апреля в 13:49
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Здоровье

Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

Многие советы по защите от коронавируса, которые распространены в сети, могут быть опасными.
Lenta.ru 01:39
Общество

В Челябинской области выросло до 23 число зараженных коронавирусом

В Челябинской области выросло число граждан, у которых подтверждено заражение коронавирусом нового типа, – больны 23 человека, условно подтвержденных случаев – пять, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора.
Доступ1 01:49
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Общество

В Татарстане зафиксированы еще шесть завозных случаев коронавируса

В Татарстане зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.
Татар-информ 03:57
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс вчера в 04:47
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Известия вчера в 12:56
Общество

В России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за сутки

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом за сутки в 32 регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
ФАН 04:00
Общество

Липчане отстаивают свое право на труд в условиях коронавируса

В Липецке четыре работника одного из детских сетевых гипермаркетов обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру с заявлениями о нарушении их прав со стороны работодателя.
ГТРК Липецк 04:05
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