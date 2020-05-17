Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в интервью НСН рассказал, что вакцинация прежде всего касается людей, которые находятся в группе риска.

с чего всё началось

Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России станут люди с низким уровнем антител. Об этом сообщил глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев, пишет НСН.

Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

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