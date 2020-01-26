Здоровье

ТК ЗвездаТК ЗвездаНазваны первые симптомы смертельного коронавируса

Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой. Также стоить обратить внимание на появление головных болей, тошноту и слабость.
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с чего всё началось
Первые признаки заражения новым типом коронавируса схожи с симптомами простуды и гриппа, однако есть и нетипичные признаки, сообщил 25 января японский телеканал NHK
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Известиявчера в 21:35

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Названы первые признаки заражения новым коронавирусом

РИА Новости01:29

В Китае назвали симптомы нового коронавируса

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В Японии перечислили первичные симптомы нового коронавируса

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Названы все симптомы смертельного китайского вируса

Lenta.ruвчера в 23:27

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«Синьхуа» сообщило о симптомах коронавирусной инфекции, вызывающей пневмонию

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Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании.
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