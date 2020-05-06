Политика
Lenta.ruСтали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь. Кроме того, он заявил, что двое задержанных граждан США являются сотрудниками личной охраны президента США Дональда Трампа, а сама диверсия финансировалась со стороны Вашингтона и Боготы.
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Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца
Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru 16:12
Общество
Почти каждый второй россиянин перешёл в режим экономии из-за пандемии
Доля россиян, которые вынуждены были отказаться от привычных товаров и услуг с целью экономии, выросла с начала апреля с 28% до 44%.
Фонтанка.Ру 13:55
Политика
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
Политика
Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции
Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Шоу-бизнес
Оксана Федорова удивила подписчиков снимком без макияжа и ретуши
Суть событий 05:02
Общество
Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ
Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин вчера в 09:30
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Армия и оружие
Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США
Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.
РИА Новости 17:50
Армия и оружие
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra 12:05
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Политика
Коронавирус начал «выдыхаться», заявил Онищенко
Коронавирус начал "выдыхаться", заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РИА Новости 18:56
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
Хоккей
«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 07:17
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе
Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Экономика
Еврокомиссия: ЕС вступил в глубочайшую рецессию
В 2020 году ВВП государств Евросоюза может сократиться на 7,4%. Экономику еврозоны ждет снижение в 7,7%. Джентилоне подчеркнул, что полное восстановление активности на европейских рынках будет возможно только после отмены карантина.
ГЛАС.RU 06:13
Авто
«Заряженная» Lada Vesta замечена в Швейцарии
Европейская версия Vesta Sport внешне ничем не отличается от своего российского брата, однако остается загадкой, каким образом седан с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 мощностью 145 л.с. соответствует местным нормам по выбросам, из-за которых, собственно год назад АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей Lada в Европу.
SpeedMe 06:35
Авто
Покупка автомобиля после отмены режима самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня 04 мая в 02:23
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 09:02
Кино
Новые «Звездные войны» снимет режиссер Тайка Вайтити
Продолжение киносаги «Звездные войны» ляжет на плечи новозеландского режиссера Тайка Вайтити, удостоенного премией «Оскар» за фильм «Кролик Джоджо».
АБН 04 мая в 14:55
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проверился на коронавирус
Экспресс газета вчера в 05:49