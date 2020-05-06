Политика
Lenta.ruСтали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь. Кроме того, он заявил, что двое задержанных граждан США являются сотрудниками личной охраны президента США Дональда Трампа, а сама диверсия финансировалась со стороны Вашингтона и Боготы.
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Экономика
Эксперт рассказал, что может подорожать после отмены карантина
После окончания карантина могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству "Прайм" председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
ПРАЙМ 20:04
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Политика
Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет 08:54
Политика
Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары
Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54
Футбол
«Зенит» передал клубную экипировку больнице имени Семашко
Телеканал Санкт-Петербург 15:09
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
Здоровье
В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса
Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.
Lenta.ru 10:13
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru 14:55
Экономика
ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России
В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
Lenta.ru 18:39
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Наука
Инженеры разработали солнечную батарею нового поколения
Проблема с нынешним поколением кремниевых солнечных элементов заключается в их относительно низкой эффективности при преобразовании солнечной энергии в электроэнергию, сказал Викрам Далал, профессор государственного университета штата Айова им. Ансона Марстона, профессор электротехники и вычислительной техники Томаса М. Уитни и директор Исследовательского центра микроэлектроники штата Айова.
Evo-rus.com вчера в 09:19
Гаджеты
Apple представила новый MacBook Pro 13
Компания Apple представила новый MacBook Pro 13. Новинка сохранила прежние габариты и получила довольной мощный процессор.
Профиль вчера в 04:49
Армия и оружие
СМИ: подлодку «Хабаровск» спустят на воду в конце июня
RT на русском 20:24
Общество
Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Политика
В Евросоюзе озабочены ростом влияния России и Китая на Балканах
В Евросоюзе озабочены ростом влияния России и Китая на Балканах ЕС теряет влияние на Балканах.
Экспресс газета 02:00
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Общество
Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей
Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей.
Интерфакс - Россия 09:13
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
Происшествия
На Сахалине задержали браконьеров-краболовов
Пограничники в среду задержали на побережье залива Анива на юге Сахалина трех браконьеров-краболовов.
ТАСС 19:44
Гаджеты
Google анонсировала презентацию Android 11
Мероприятие The Beta Launch Show начнётся 3 июня в 18:00 по московскому времени.
The GEEK 11:10
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59