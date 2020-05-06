Политика

Lenta.ruLenta.ruСтали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь. Кроме того, он заявил, что двое задержанных граждан США являются сотрудниками личной охраны президента США Дональда Трампа, а сама диверсия финансировалась со стороны Вашингтона и Боготы.
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В Евросоюзе озабочены ростом влияния России и Китая на Балканах

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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