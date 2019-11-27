Происшествия
Lenta.ruСтали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х
Убивший и расчленивший свою бывшую студентку и сожительницу 24-летнюю Анастасию Ещенко бывший доцент СПбГУ 63-летний Олег Соколов почти 40 лет назад был осужден за гибель человека на утонувшем фрегате. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на текст приговора, вынесенный в 1982 году.
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«Соколов виновным признал себя частично». «Фонтанка» публикует приговор по делу, которое защита историка называла «уткой»
В распоряжении «Фонтанки» оказался приговор, вынесенный 1 марта 1982 года Сестрорецким районным народным судом города Ленинграда начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину и четверокурснику исторического факультета ЛГУ имени Жданова, учителю школы № 149 Калининского района, члену ВЛКСМ, имеющему высшее образование, Олегу Соколову.Фонтанка.Ру07:10
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Опубликован приговор историку Олегу Соколову по смертельному делу 1981 года
Московский Комсомолец10:17
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