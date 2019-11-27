Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСтали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х

Убивший и расчленивший свою бывшую студентку и сожительницу 24-летнюю Анастасию Ещенко бывший доцент СПбГУ 63-летний Олег Соколов почти 40 лет назад был осужден за гибель человека на утонувшем фрегате. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на текст приговора, вынесенный в 1982 году.
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с чего всё началось

«Соколов виновным признал себя частично». «Фонтанка» публикует приговор по делу, которое защита историка называла «уткой»

В распоряжении «Фонтанки» оказался приговор, вынесенный 1 марта 1982 года Сестрорецким районным народным судом города Ленинграда начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину и четверокурснику исторического факультета ЛГУ имени Жданова, учителю школы № 149 Калининского района, члену ВЛКСМ, имеющему высшее образование, Олегу Соколову.
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Опубликован приговор по якобы «фейковому» делу историка Соколова

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Опубликован приговор историку Олегу Соколову по смертельному делу 1981 года

Московский Комсомолец10:17

Обнародован приговор историку Соколову 30-летней давности

Национальная служба новостей09:54

Историка Соколова судили по делу о гибели человека в 1980-х. Адвокат подтвердил факт разбирательства

Телеканал 360°11:02

Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х

Lenta.ru09:18

«Фонтанка»: в 1982 году историка Соколова приговорили к условному сроку по делу о гибели ученого

Дождь09:04

«Соколов виновным признал себя частично». «Фонтанка» публикует приговор по делу, которое защита историка называла «уткой»

Фонтанка.Ру07:10
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ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов

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Проблема возможного роста тарифов обсуждалась украинскими властями из-за завершения в этом году газовых контрактов с Газпромом — на транзит и на покупку российского газа.
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Деятели культуры попросили Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах

Правозащитники и деятели культуры просят президента РФ Владимира Путина не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами.
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Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра

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Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными

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Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
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Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
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Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.
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С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него

В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
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Мосгорсуд отменил взыскание кредита в $32 млн с подмосковного дворника

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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

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Петербургский «Зенит»в среду, 27 ноября, проведет на «Газпром Арене» матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, один из самых известных российских реконструкторов сражений времён наполеоновских войн. Главный и единственный подозреваемый по делу об убийстве аспирантки СПбГУ.
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