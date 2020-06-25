За неделю до проведения парада, по словам источника "Ъ", сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи еще раз проверили семейное положение, связи, контакты и психологическое состояние всех военнослужащих, которые должны были принять участие в мероприятии, забраковав Никиту Еременко и еще несколько человек.

с чего всё началось

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.

Энергетика Нефть дорожает на оптимизме вокруг восстановления спроса Цена на нефть демонстрирует заметный рост на фоне оптимизма вокруг перспектив восстановления спроса на сырье.

Политика Европа отказалась открывать границы для россиян Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля. 51

Кино Netflix показал сестру Шерлока Холмса Потоковый сервис Netflix представил первые кадры из фильма под названием "Энола Холмс", сюжет которого будет построен вокруг сестры знаменитого английского детектива, придуманного писателем Артуром Конан Дойлом.

Здоровье В Благовещенске кафе с уличными верандами откроются 10 июля С 10 июля в Благовещенске могут окткрыться кафе с уличными верандами.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,2K

Политика Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость Переход Росстата под руководство Минэкономразвития в 2009 году стоил должности Владимиру Соколину, который возглавлял Росстат в течение 11 лет.

Политика Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы бомбить людей. 1

Экономика В России планируют увеличить пенсии по старости Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля. 7,4K

Общество Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии. 309

Общество За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей. 7,1K

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 318

Общество Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова. 6