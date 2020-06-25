Происшествия
КоммерсантъСтали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
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с чего всё началось
За неделю до проведения парада, по словам источника "Ъ", сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи еще раз проверили семейное положение, связи, контакты и психологическое состояние всех военнослужащих, которые должны были принять участие в мероприятии, забраковав Никиту Еременко и еще несколько человек.Коммерсантъвчера в 13:10
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Разбивший машину ФСО солдат оказался на Красной площади из-за жалости командира
Lenta.ruвчера в 14:05
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Энергетика
Нефть дорожает на оптимизме вокруг восстановления спроса
Цена на нефть демонстрирует заметный рост на фоне оптимизма вокруг перспектив восстановления спроса на сырье.
Вестник Кавказа 02:25
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Кино
Netflix показал сестру Шерлока Холмса
Потоковый сервис Netflix представил первые кадры из фильма под названием "Энола Холмс", сюжет которого будет построен вокруг сестры знаменитого английского детектива, придуманного писателем Артуром Конан Дойлом.
Kinonews.ru вчера в 00:22
Шоу-бизнес
Лолита через суд пытается выселить экс-супруга из квартиры
RuNews24.ru вчера в 05:59
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
По словам собеседница агентства, российский истребитель сможет применять большое количество новых средств поражения.
Слово и Дело 02:45
Здоровье
В Благовещенске кафе с уличными верандами откроются 10 июля
С 10 июля в Благовещенске могут окткрыться кафе с уличными верандами.
Телепорт 02:18
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Политика
Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость
Переход Росстата под руководство Минэкономразвития в 2009 году стоил должности Владимиру Соколину, который возглавлял Росстат в течение 11 лет.
РБК 00:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Политика
Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы бомбить людей.
Вести.Ru вчера в 22:10
Общество
В Саратовской области коронавирус за сутки нашли еще у 111 человек
В Саратовской области за сутки коронавирус обнаружили у 111 жителей. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с инфекцией.
Четвертая Власть 24 июня в 01:42
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 23 июня в 06:58
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Футбол
Гендузи провел предварительные переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ»
Как сообщает TF1, 21-летний француз уже провел предварительные переговоры с «Барселоной», «Атлетико», «ПСЖ» и «Интером».
Sport24.ru 00:42
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн 23 июня в 10:35
Общество
В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе
Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС вчера в 17:14
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Общество
Алтайский спикер Александр Романенко ушел на самоизоляцию
Вслед за губернатором Виктором Томенко на дистанционный режим работы перешел и председатель Алтайского краевого законодательного Собрания Александр Романенко.
Алтайская правда вчера в 21:59
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Наука
В Китае научились диагностировать болезнь сердца по бактериям на языке
Исследователи из Китая обнаружили, что по мере развития сердечной недостаточности пациента существенно меняется состав бактерий, живущих на человеческом языке.
ИА Красная Весна 23 июня в 07:03
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике
Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.
ФАН вчера в 09:23
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Футбол
«Ливерпуль» впервые в истории стал чемпионом английской премьер-лиги
Футбольный клуб "Ливерпуль" стал новым чемпионом Англии.
Вести.Ru вчера в 17:11