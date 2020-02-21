Экономика

9111.ru9111.ruСтали известны потери авиакомпаний всего мира от коронавируса

По итогам 2020 года из-за китайского коронавируса мировые авиакомпании потеряют в общей сумме порядка 30 миллиардов долларов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (The International Air Transport Association, IATA).
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с чего всё началось
В 2020 году авиационную отрасль ожидает снижение мирового пассажиропотока на 0,6%, указала
 в своем прогнозе Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
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