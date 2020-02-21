с чего всё началось

По итогам 2020 года из-за китайского коронавируса мировые авиакомпании потеряют в общей сумме порядка 30 миллиардов долларов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (The International Air Transport Association, IATA).

Стали известны потери авиакомпаний всего мира от коронавируса

Технологии Vox (США): большинство из нас ошибочно понимает метаболизм (Vox) "Для большинства людей базовая скорость метаболизма составляет от 60 до 70 процентов от всех энергозатрат — таков общепринятый факт", — сообщил мне Алексей Кравиц, нейробиолог и исследователь ожирения в Национальном институте здоровья.

Гаджеты Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением Обладатели смартфонов Samsung жалуются на очень странное и непонятное уведомление от одного из системных приложений, передает РИА «Новости».

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

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Происшествия В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.

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