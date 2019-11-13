Общество

КоммерсантъКоммерсантъМаксимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года вырастет до 28 тыс. руб. с 26 тыс. в 2019 году.
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Максимальный размер «декретных» вырастет до 322 тыс. рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей, в текущем году он превысил 301 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:17, Вашингтон
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