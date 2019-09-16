Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ

Как отмечается, россияне меньше всего платят за такие же услуги в Дагестане и Ингушетии (менее 5% общих затрат семей). Усредненный показатель затрат российских семей на оплату ЖКУ по стране составляет 9,6%. Ранее сообщалось, что Госдума одобрила закон о прямых расчетах в ЖКХ.
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с чего всё началось

Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ каждый месяц составляют 2445 рублей. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15%, или в денежном эквиваленте более 9,7 тысяч рублей в месяц.
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