Общество

RT на русскомRT на русскомСтали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ

Самые же низкие цены на жилищные услуги отмечены в Дагестане и Ингушетии. Здесь домохозяйства тратят в среднем менее 5% бюджета на оплату услуг ЖКХ. Уточняется, что средний показатель затрат семьи на оплату ЖКУ по стране равен 9,6%.
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с чего всё началось

Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

Меньше всего в абсолютном выражении на ЖКУ тратят в Республике Алтай — 2374 рубля в месяц. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае — 15% или более 9,7 тысячи рублей в месяц.
РИА Новостивчера в 17:33

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Власти Колымы объяснили высокую стоимость ЖКУ

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Камчатка стала лидером по дороговизне коммуналки

Камчатка-Информ00:38

Стало известно, где россияне платят больше всего за коммуналку. Уральский регион — в тройке

URA.Ruвчера в 18:07

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Стало известно, в каких регионах РФ самые дорогие услуги ЖКХ

РЕН ТВвчера в 21:21

Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ

RT на русском00:55
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:15, Вашингтон
Космос

Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» состоится 17 декабря

РИА Новости вчера в 20:19
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика

Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК вчера в 14:31
Происшествия

В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба

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ТАСС 03:03
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Политика

На саммите в Анкаре может быть затронута тема атак на саудовские НПЗ

На переговорах лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в Анкаре может быть затронута тема атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, заявил 16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 02:25
Шоу-бизнес

Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике

Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.
REGNUM 01:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 06:03
Здоровье

Кардиолог назвал опасные позы для сна

Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Экономика

Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Культура

Джеки Чан по-русски извинился за отмену визита в Москву

REGNUM 01:12
Экономика

Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Происшествия

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Происшествия

Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином

В Красноярске полицейские задержали жильца многоэтажного дома, который устроил взрыв в мусоропроводе, который хотел прочистить.
Интерфакс 02:48
Шоу-бизнес

Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова

Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 13 сентября в 12:32
Политика

Чемезов отрицает существование «политбюро 2.0» «ближнего круга» Путина

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг существование «политбюро 2.0» и назвал информацию о коллегиальном принятии решений «ближним кругом» президента РФ Владимира Путина глупостью.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Энергетика

Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям

Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 сентября в 09:08
Футбол

«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Политика

Новый обмен между РФ и Украиной может пройти после саммита «четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что подготовка к обмену уже началась, а омбудсмен Людмила Денисова сообщила о передаче Москве списка украинцев.
Известия вчера в 19:15
Технологии

Около 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть

Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.
Известия вчера в 18:43
Происшествия

Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ

Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти.
Lenta.ru 02:32
Общество

Резкое похолодание ожидает Ростовскую область

В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.
REGNUM 02:55
Происшествия

Появилось видео драки на футбольном матче в Дагестане

В сети появилось видео драки, которая произошла во время матча 16-го тура первенства Южного федерального округа среди юношеских команд 2003 года рождения.
РБК 03:00
ЖКХ

Запускать тепло в Екатеринбурге начнут с ЖБИ и Сортировки

Уральский меридиан 13 сентября в 04:04
Происшествия

Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении

Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Происшествия

В центре Петербурга двое мужчин получили ножевые ранения

Двое мужчин госпитализированы с ножевыми ранениями при конфликте в Апраксином дворе в центре Петербурга, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:17
Космос

Высоту орбиты МКС увеличили на километр

Коммерсантъ 14 сентября в 17:42
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Шоу-бизнес

Девушка ужаснулась, увидев на УЗИ, как на неё с монитора смотрит демон

Будущая мама отправилась на УЗИ, где её ждал большой сюрприз. Когда девушка взглянула на монитор, осталась просто в ужасе, пишет Daily Mail.
Life.ru вчера в 03:30
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
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