Меньше всего в абсолютном выражении на ЖКУ тратят в Республике Алтай — 2374 рубля в месяц. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае — 15% или более 9,7 тысячи рублей в месяц.

с чего всё началось

Самые же низкие цены на жилищные услуги отмечены в Дагестане и Ингушетии. Здесь домохозяйства тратят в среднем менее 5% бюджета на оплату услуг ЖКХ. Уточняется, что средний показатель затрат семьи на оплату ЖКУ по стране равен 9,6%.

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