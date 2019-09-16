Общество
RT на русскомСтали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Самые же низкие цены на жилищные услуги отмечены в Дагестане и Ингушетии. Здесь домохозяйства тратят в среднем менее 5% бюджета на оплату услуг ЖКХ. Уточняется, что средний показатель затрат семьи на оплату ЖКУ по стране равен 9,6%.
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Общество
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Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи
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РБК вчера в 19:46
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НГС24 вчера в 02:45
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«Лукойл» в седьмой раз подряд оказался крупнейшей российской частной компанией.
Lenta.ru 03:16
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Матч любительских команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2" в Новосибирске был прерван из-за драки.
РИА Новости 01:46
Армия и оружие
На Украине начались совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области начались учения Rapid Trident-2019.
ИА Новороссия 04:05
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском вчера в 04:30
Общество
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Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru вчера в 08:55
Армия и оружие
National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне
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Народный артист РСФСР Юрий Колычев скончался на 91-м году жизни. Как стало известно РЕН ТВ, его тело обнаружили в квартире.
РЕН ТВ 04:36
Здоровье
В России началось внедрение самой современной вакцины от гриппа
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Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
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Общество
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Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Согласно документу, программа будет включат в себя частичную интеграцию экономики, переход на единый Налоговый и Гражданский кодексы, создание единого регулятора энергетического рынка, а также объединение таможенной политики.
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Работники заводов General Motors Co объявили на понедельник общенациональную забастовку, которая стала крупнейшей для Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) более чем за десятилетие, пишет Dow Jones.
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Главу Архиепископии западноевропейских приходов приняли в состав РПЦ
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Футбол
ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева
Sports.ru 04:59