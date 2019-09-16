Общество
RT на русскомСтали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Самые же низкие цены на жилищные услуги отмечены в Дагестане и Ингушетии. Здесь домохозяйства тратят в среднем менее 5% бюджета на оплату услуг ЖКХ. Уточняется, что средний показатель затрат семьи на оплату ЖКУ по стране равен 9,6%.
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с чего всё началось
Меньше всего в абсолютном выражении на ЖКУ тратят в Республике Алтай — 2374 рубля в месяц. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае — 15% или более 9,7 тысячи рублей в месяц.РИА Новостивчера в 17:33
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Allboxing.ru вчера в 00:45
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В результате проведенного исследования выяснилось, что самые дешевые подержанные автомобили находятся в Курганской области, средняя цена легкового автомобиля с пробегом составляет 313,2 тыс. рублей.
32CARS.ru 14 сентября в 16:59
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Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
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МИД Ирана назвал ложью заявление Помпео о том, что за атаками беспилотников на нефтяные предприятия Саудовской Аравии стоит Тегеран.
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Российская газета вчера в 14:00
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Китай опередил США и Россию в производстве ракет средней дальности
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Бывший PR-директор российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала журналистам, что в студии исполнительницы уже после ее похорон была обнаружена ранее неизвестная песня.
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Украинские власти готовят пакет предложений, чтобы облегчить жизнь жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
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В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
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