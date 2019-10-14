Общество
РБКСтали известны регионы — лидеры по строительству жилья
В аутсайдерах рейтинга оказались Магаданская область и Чукотка, где на одного жителя приходится лишь 0,025 и 0,024 кв. м жилья соответственно. Таким образом исследование показало, что объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается более чем в 40 раз.
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Армия и оружие
Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ
Росбалт вчера в 16:22
Политика
СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Газета.Ru вчера в 22:09
Технологии
Новый саркофаг Чернобыльской АЭС засняли с высоты птичьего полета
Новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенным в результате аварии в 1986 году, засняли со всех сторон с высоты птичьего полета.
Известия вчера в 19:30
Армия и оружие
Трамп прорабатывает санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп вплотную занялся вопросом наказания Турции за операцию в Сирии.
Журналистская правда вчера в 11:11
Общество
В России завершается переход на цифровое телевидение
С 14 октября в России еще 21 регион смогут принимать сигнал цифрового телевещания.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 13:54
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Происшествия
Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС вчера в 05:38
Общество
«Во всем этом есть лукавство и подвох»: Евгений Ройзман — об опросе о строительстве храма
Публикуем его мнение полностью. В этом во всем есть лукавство и подвох.
Екатеринбург Онлайн вчера в 08:27
Общество
В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов.
URA.Ru вчера в 22:20
Армия и оружие
В предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян
Газета.Ru вчера в 21:49
Спорт
Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ 12 октября в 04:42
Недвижимость
Снижение цен на аренду жилья отметили в России
Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 19:23
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Футбол
Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Армия и оружие
В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск»
В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.
РЕН ТВ 12 октября в 07:08
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Единоборства
Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
REGNUM вчера в 07:52
Футбол
Китайский Haval станет спонсором тульского «Арсенала»
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, подписанный меморандум является основой для двустороннего сотрудничества ПФК «Арсенал» (Тула) и торговой марки Haval, принадлежащей китайскому автогиганту Great Wall, который, в Тульской области построил завод по выпуску этих автомобилей.
ГТРК Тула 12 октября в 12:15
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru вчера в 04:59
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА Новости вчера в 05:18
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда 12 октября в 11:50
Политика
Путин посетит Саудовскую Аравию, где обсудит цены на нефть и ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин посетит в понедельник с государственным визитом Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
ТАСС вчера в 17:03
Армия и оружие
Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку
Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Политика
Захарова ответила Латвии на слова о неприемлемости салюта в Москве
Ранее МИД Латвии назвал "недружественным шагом" праздничный салют в Москве в честь освобождения Риги.
РЕН ТВ 12 октября в 04:59
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 35
По меньшей мере 35 человек стали жертвами обрушившегося на Японию мощного тайфуна, сообщает 14 октября агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
REGNUM вчера в 22:50
Общество
Экс-супруга Грудинина поддержала иск акционеров к бывшему мужу
Рассматривавшийся арбитражным судом Московского округа иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» был поддержан бывшей супругой директора совхоза Павла Грудинина.
REGNUM вчера в 22:08
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