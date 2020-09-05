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Газета.Ru
Газета.Ru

Стали известны регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) составили список регионов, где покупателю проще и сложнее всего расплатиться электронной картой, сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Россия за последние несколько лет заметно продвинулась в повышении доступности безналичных способов оплаты: по прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года их доля в розничном обороте составит порядка 70%. Тем не менее все еще остаются регионы, где расплатиться картой в магазине может быть не так просто.
РИА Новости00:10
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News.ru

Эксперты назвали регионы РФ, где труднее всего расплатиться картой

News.ru02:00
Народные новости

Эксперты назвали регионы, где проще всего расплатиться картой

Народные новости01:45
РИА Новости

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

РИА Новости00:10
Online47.ru

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Online47.ru01:05
Известия

Эксперты оценили доступность оплаты покупок картой в регионах России

Известия00:43
Газета.Ru

Стали известны регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Газета.Ru00:40
Экономика сегодня

Эксперты рассказали, в каких регионах России проблематично заплатить картой

Экономика сегодня01:40

ОСК сообщила об отставании строительства подлодок «Лада» от плана

Задержка строительства двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" исходит от технических проблем одного из поставщиков оборудования, сообщает РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Народные новостивчера в 06:40
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Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Максим Митенков, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях пребывания актера Михаила Ефремова в колонии, если его признают виновным в гибели водителя Сергея Захарова, пишет mk.ru.
РИА Новости18:37
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В Пермском крае «задним числом» отменили региональные выплаты врачам из не перепрофилированных под COVID-19 больниц

Пермские врачи из не перепрофилированных под COVID-19 больниц, переболевшие инфекцией, не получат обещанные регионом единовременные выплаты за заражение коронавирусом.
Новая газетавчера в 08:25

Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины Анастасия Гридчина.
РИА Новостивчера в 12:30
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В США россиянину предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки

Гражданину России Егору Крючкову, задержанному в США в августе, предъявили обвинение в «участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру», сообщается на сайте американского Минюста.
Коммерсантъ19:43

Ученый объяснил способность человека забывать плохие эмоции

В моменты негативных переживаний человек уязвим, поэтому сознание предусмотрело защитный механизм, рассказал доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов в интервью радио Sputnik.
Телеканал 360°23:11

Новый Майдан спрогнозировали на Украине

Бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что Украину ждет второй майдан, а всему виной неграмотная политика действующего президента страны Владимира Зеленского.
Live24вчера в 05:31
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