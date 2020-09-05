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Газета.Ru
Газета.Ru

Стали известны регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) составили список регионов, где покупателю проще и сложнее всего расплатиться электронной картой, сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Россия за последние несколько лет заметно продвинулась в повышении доступности безналичных способов оплаты: по прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года их доля в розничном обороте составит порядка 70%. Тем не менее все еще остаются регионы, где расплатиться картой в магазине может быть не так просто.
РИА Новости00:10
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News.ru

Эксперты назвали регионы РФ, где труднее всего расплатиться картой

News.ru02:00
Народные новости

Эксперты назвали регионы, где проще всего расплатиться картой

Народные новости01:45
РИА Новости

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

РИА Новости00:10
Online47.ru

Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Online47.ru01:05
Известия

Эксперты оценили доступность оплаты покупок картой в регионах России

Известия00:43
Газета.Ru

Стали известны регионы, где сложнее всего расплатиться картой

Газета.Ru00:40
Экономика сегодня

Эксперты рассказали, в каких регионах России проблематично заплатить картой

Экономика сегодня01:40

Первый виртуальный зал для концертов откроется в Петербурге зимой

Первый виртуальный зал для проведения концертов в режиме онлайн планируется открыть в Санкт-Петербурге зимой, сообщил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко.
Первый виртуальный зал для концертов откроется в Петербурге зимой
Экономика сегоднявчера в 09:44

Коронавирус: последние новости 5 сентября. Мишустин назначил бюджетникам новые выплаты, раскрыты результаты испытаний российской вакцины

Международный научный журнал The Lancet обнародовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщается, препарат безопасен для здоровья людей и вырабатывает необходимые для иммунитета антитела.
URA.Ru23:00
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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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Житель Дагестана избил краснокнижного беркута железной трубой

Курахский районный суд Дагестана предписал местному жителю заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей за ловлю и избиение хищной птицы, сообщает в пятницу, 4 сентября пресс-служба прокуратуры региона.
Известия19:10
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

«Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что готов работать совместно с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы объединить усилия с международным сообществом для защиты итогов Второй мировой войны и международной справедливости», – пишет агентство.
CT news3 сентября в 05:11
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