Стали известны регионы, где сложнее всего расплатиться картой
Эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) составили список регионов, где покупателю проще и сложнее всего расплатиться электронной картой, сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
Названы регионы, где сложнее всего расплатиться картой
Россия за последние несколько лет заметно продвинулась в повышении доступности безналичных способов оплаты: по прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года их доля в розничном обороте составит порядка 70%. Тем не менее все еще остаются регионы, где расплатиться картой в магазине может быть не так просто.
РИА Новости00:10
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