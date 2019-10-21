Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевого газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов России по доступности электроэнергии для населения.

с чего всё началось

Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области. Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения составили специалисты РИА Новости.

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