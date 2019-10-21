Общество
Lenta.ruНазваны регионы России с самым доступным газом
Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области. Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения составили специалисты РИА Новости.
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Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевого газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов России по доступности электроэнергии для населения.РИА Новостивчера в 17:17
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Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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Политика
Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен
За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
ИА Новороссия 04:33
Политика
Лукашенко рассказал, что спасло союз Белоруссии и России
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.
RT на русском 05:20
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Экономика
Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России
Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:40
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Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Происшествия
Россиянка оставила сына в подъезде и исчезла
Жительница Якутска оставила своего полуторагодовалого ребенка в подъезде жилого дома и исчезла, рядом с мальчиком она оставила сумку с вещами и продуктами.
Lenta.ru 03:27
Кино
Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома»
Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
Газета.Ru 19 октября в 00:43
Политика
Два американских патрульных катера прибыли в Одессу
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Общество
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
На Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС) не построены сооружения, предусматривающие ее устойчивость, это может привести к катастрофе, заявил в Совете Федерации руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в планировании военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы планирует начать широкомасштабные военные действия.
Телеканал 360° 18 октября в 08:29
Авто
Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России
Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
Коммерсантъ 06:43
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14
Общество
СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Стало известно российским СМИ, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее лечение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:42
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
РИА Новости 05:49
Шоу-бизнес
Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
Телепрограмма вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой принял присягу
12-летний сын Дмитрия Певцова, рожденный в браке с актрисой Ольгой Дроздовой, стал кадетом и принял воинскую присягу.
Bimru.ru вчера в 08:33
Кино
«Ощущается как фильмы»: первые отзывы на «Мандалорца»
Первый сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ только 12 ноября, но в сети уже стали появляться первые отзывы журналистов о сериале по «Звёздным войнам» от Джона Фавро.
Мир фантастики вчера в 08:29
Происшествия
Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео
Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
Известия 06:30
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский
Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
Происшествия
Школьный тренер из США разоружил школьника с ружьем, просто обняв его
Большое распространение получил видеоролик с камер наблюдения в школе на котором тренер разоружает школьника-стрелка, просто обняв его.
Народные новости 19 октября в 20:32
Футбол
Слуцкий назвал дебилами руководство «Ротора»
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий назвал дебилами руководство волгоградского "Ротора".
Газета.Ru 05:22
Единоборства
Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве
Metaratings 04:17
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия вчера в 16:06
Происшествия
СКР завершил расследование гибели 36 горняков на шахте «Северная»
Завершено расследование дела о гибели 36 рабочих при взрыве метана на угольной шахте "Северная" в Воркуте в феврале 2016 года, дело передано в прокуратуру, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Интерфакс 06:18