Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с самым доступным газом

Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области. Рейтинг регионов по доступности сетевого газа для населения составили специалисты РИА Новости.
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с чего всё началось

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевого газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов России по доступности электроэнергии для населения.
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