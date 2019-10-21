Общество
РИА НовостиСтали известны регионы с самым доступным газом для населения
Дешевле, чем в России, население покупает газ только в Казахстане. По доступности газа для населения (отношение заработной платы к цене газа) Россия занимает третье место среди стран Европы. Однако цена газа для населения в разных регионах России существенно отличаются.
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с чего всё началось
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевого газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов России по доступности электроэнергии для населения.РИА Новостивчера в 17:17
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Автор LinguaLeo пройдёт лечение в психиатрическом стационаре
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Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
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Известия вчера в 17:01
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Нападающий «Старс» Тайлер Сегин подтвердил, что его дом в Далласе был поврежден торнадо.
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1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 06:33
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Защитник «Рубина» переведен из реанимации
В нынешнем розыгрыше молодежного первенства России Вячеслав Фомин провел двенадцать матчей, но не смог отметиться результативными действиями.
The Moscow Post 06:33
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RT на русском 04:17
Технологии
В аэропорту Краснодара испытали систему противодействия беспилотникам
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Опубликован список погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае
Холдинг "Сибзолото", в который входит артель "Сисим", где прорвало дамбу, опубликовал список сотрудников, погибших и пропавших без вести после прорыва дамбы.
Радио Sputnik 03:31
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Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Политика
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Предполагается, что новый дедлайн будет плавающим: если британский парламент согласует сделку ранее, то Лондон сможет покинуть ЕС и в 2019 году.
Rusvesna.su 04:38
Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
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Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 18 октября в 07:36
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Роспатент назвал самую необычную заявку на патент текущего года. Удивительно, но им оказался зимний гаечный ключ.
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Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
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Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
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Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
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В Сочи пройдет саммит «Россия-Африка»
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Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
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На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США
На Украине возобновили уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году в интересах кандидата Хиллари Клинтон.
Lenta.ru 04:03
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В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила
В Крыму 26-летняя девушка выжила после падения с 40-метровой скалы.
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Неизданная песня Джона Леннона увидела свет на альбоме Ринго Старра
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KM.ru 04:55